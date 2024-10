El dardo que envía Jorge Ponce a lo de Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh en ‘La Revuelta’

Desde su llegada a La 1, David Broncano y su equipo de ‘La Revuelta’ han ido ganando popularidad en cada vez más rangos de edad. Jorge Ponce quería demostrar este martes que además de entre lo mayores, también están arrasando entre los más pequeños. Sin embargo, mientras se quejaba de los dibujos de los niños del espacio de TVE, el colaborador terminó refiriéndose a Leire Martínez con un delicado comentario sobre su salida de La Oreja de Van Gogh.

«Me he dado cuenta de que los niños no me paran por la calle, y lo estoy notando en lo de los dibujos», señaló preocupado el colaborador de ‘La Revuelta’. Entonces, comenzó a mostrar los dibujos que los más pequeños mandan al programa, en los que a menudo aparecen retratados David Broncano, Grison o Ricardo Castella. Pero ni rastro de él.

Jorge Ponce mete el dedo en la llaga bromeando sobre la salida de Leire Martínez de ‘La Oreja de Van Gogh’

Mientras mostraba algunas de las ilustraciones, Jorge Ponce no podía evitar quejarse sobre el ninguneo que estaba sufriendo por parte del target más joven de audiencia. «Aquí estás tú, Ricardo y Grison increíbles… Han dibujado hasta al pulpo que sale en la cabecera. O sea, la tercera fila tiene ahora mismo más protagonismo que yo», sentenció entre risas el humorista.

Ponce se venga de todos esos niños que nos envían dibujos y le ningunean. #LaRevuelta pic.twitter.com/cse1K6EKDy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 15, 2024

Entonces, repasaba otro dibujo del presentador junto al característico cojín con forma de perro que siempre mantienen en el sofá del programa. «Como ves han dejado bastante hueco como para decir ‘te podríamos haber dibujado a ti, cabías pero no hemos querido», continuó bromeando Ponce antes de mostrar una inquietante ilustración del hombre mágico.

«¿Es un poco Michael Jackson ahí no?», señaló Ricardo Castella. «También mandaba a los niños a la cama», añadió David Broncano entre algunas risas incómodas. Fue entonces cuando Jorge Ponce sorprendió con su elección de palabras para denunciar su falta de popularidad. «Salgo menos que Leire en la Oreja de Van Gogh», terminó señalando el colaborador.

«Le mandamos un saludo a La Oreja de Van Gogh»

Un comentario que revolucionó especialmente el público del teatro debido al reciente comunicado de la banda anunciando su separación de la que ha sido su vocalista durante los últimos 17 años. Además, tras las primeras declaraciones de Leire Martínez tras la noticia, los rumores sobre cómo se ha fraguado su salida del grupo y la posible vuelta de Amaia Montero se han convertido en todo un debate de actualidad.

Tras el comentario de Jorge Ponce, David Broncano trató de arreglar la situación al final de la noche dirigiéndose a la banda con un tono de lo más amistoso. «Le mandamos un saludo a la gente de La Oreja de Van Gogh», señaló el comunicador entre aplausos tras recibir a una de las presentes entre el público en el escenario.