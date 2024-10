Avance 'Sueños de libertad', capítulo lunes 21 de octubre: el contraataque de Jesús contra los Merino

'Sueños de libertad' vive un momento dulce en lo que a audiencias se refiere. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay vive un gran momento en audiencias tras anotar el pasado martes su récord de temporada. Y es que la segunda temporada de la ficción, que ha llegado cargada de incorporaciones, nos está dejando momentos de gran tensión.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, la noticia de que fue Jesús quien mató a Clotilde y a Valentín y se deshizo del cuerpo de su primo dejó a los Merino completamente destruidos y con mucha sed de venganza al ver todo el daño que les han causado los De La Reina.

Y Joaquín no dudaba en presentarse en la mansión con escopeta en mano amenazando a Jesús con Luis y Andrés tratando de pararle y con Damián y Marta completamente en shock. Tras ello, Joaquín le pedía a su primo mientras le apuntaba con la escopeta que reconociera que fue él quién mató a Valentín y él insistía en decir que Valentín huyó a Brasil y que todo se lo había inventado Andrés porque le odia. Pese a todo, Luis conseguía convencer a su hermano para que bajara el arma.

Tras lo vivido la noche anterior, Marta y Andrés le pedían explicaciones a Damián por su papel de cómplice al haber ayudado a su hijo a deshacerse de los cuerpos tanto de su mujer como de Valentín en lugar de haber denunciado a su hijo cuando supo del doble crimen y él les decía que no podía permitir que fuera a la cárcel y que lo único que trató de hacer fue protegerle y evitar un escándalo.

Paralelamente, Digna y Luis le pedían a Joaquín que no se deje llevar por la ira y que los De La Reina pagarán por todo lo que han hecho y la cocinera le decía a Gema que ya no le quedan fuerzas pero les pedía tanto a sus hijos como a Gema que no dejen en manos de los De La Reina todo y que tienen que seguir adelante.

Tras ello, Gema no dudaba en visitar la fábrica junto a doña Elvira para conseguir que haga una donación para conseguir sacar adelante el proyecto de la casa-cuna. Después, Gema compartía con María todo lo sucedido con Jesús y su amiga llegaba incluso a ponerse de parte de su cuñado

Jesús se presentaba en el dispensario y no dudaba en increpar a su mujer por haberle contado todo a los Merino y le amenazaba con no dejarla ver nunca más a Julia. Tras ver a su hermano amenazándola con unas tijeras, Andrés se enfrentaba con Jesús y le dejaba claro que a la guardia civil podrá convencerla pero su familia ya sabe quién es verdaderamente y lo que es capaz de hacer.

Luis se desahogaba con Luz y le contaba todo lo que ha pasado y la doctora no dudaba en cabrearse con Begoña por haberle ocultado todo. Paralelamente, Marta le explicaba a Fina todo lo sucedido con su hermano Jesús y la dependienta le consolaba haciendo que ambas vuelvan a vivir un acercamiento.

Damián acudía a casa de los Merino para contarle su versión de los hechos y no dudaba en preguntarle a Digna qué puede hacer para que le perdone y su cuñada se derrumbaba al ver lo que han sido capaces de hacer con ellos y con su hijo Valentín. Y Digna no dudaba en decirle que entregue a su hijo a las autoridades.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 169 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 21 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 169 de 'Sueños de libertad'

María le pregunta a Jesús cómo se enteró de la relación de Clotilde y Valentín y qué le llevó a acabar con ellos. Tras ello, su cuñada le deja claro que le apoya y le entiende al estar ahora viviendo lo mismo entre Andrés y Begoña. Mientras él, se alegra de tener al menos a alguien de su lado tras tener a toda su familia en contra.

Damián hace llamar a Andrés y Marta para anunciarles que ha decidido seguir la exigencia que le había pedido Digna para poder hacer justicia y pese a que nunca quiso llegar hasta aquí, optará por entregar a Jesús a las autoridades y confesar el crimen de Valentín aunque él también pueda ir a la cárcel por ser cómplice. Lo que ninguno sabe es que María les está escuchando y ella no duda en avisar a Jesús.

Luz acude a ver a Luis para ver cómo se encuentra tras salir a la luz todo el escándalo de Valentín y cuando la enfermera le cuenta a su novio que ella ya tenía sospechas sobre Jesús, el Merino se enfada con ella por no haber compartido lo que sabía con él. Tras ello, Luis no duda en echar a Luz de su casa.

Tras ver de que son capaces los De La Reina, Isidro le cuenta a su hija Fina que él había tratado de ayudar a Andrés y le deja caer que deberían tener mucho cuidado con los De La Reina y que debería dejar a Marta. Pero Fina sigue insistiendo en defender a su amada.

Joaquín paga con Miriam su frustración y su gran ira tras descubrir que Jesús fue quién mató a Valentín. Después, el Merino le pide perdón a la secretaria y esta opta por no tener en cuenta sus malas formas después de la gran complicidad que habían tenido hasta el momento. Tras ello, Marta le reconoce a su primo que le da vergüenza mirarles a la cara por todo lo que les han hecho pasar.

En Toledo, Jacinto y Carmen pasean mientras él le deja claro que va a conseguir que los productos de De La Reina estén por encima de Floral. Y en plena complicidad, Jacinto sorprende a su jefa besándola en plena calle declarándole su amor y ella no se lo piensa y le da una bofetada.

Isidro no duda en reprocharle a Damián todo lo que había hecho y como había intentado tapar los crímenes de Jesús mientras quería casarse con Digna para evitar que salieran a la luz todos los secretos y el chef le pide a Damián que ha llegado el momento de pararle los pies a su hijo pero el patrón le dice que le falta valor.

Begoña visita a Digna para saber cómo se encuentra tras todo lo sucedido y la cocinera no duda en reprocharle que ella no le contara sus sospechas y todo lo que había descubierto y había dejado que se hubiera casado con Damián. Y cuando el De La Reina se propone a llamar a la Guardia Civil, Jesús contraataca con una declaración que podría llevar a la propia Digna, a su primo Joaquín y al propio Damián a la cárcel por haber señalado a Lázaro como el culpable del crimen de Clotilde.