Avance semanal 'Sueños de libertad' del 21 al 25 de octubre: del chantaje de Jesús a la amenaza de Digna

'Sueños de libertad' vive un momento dulce en lo que a audiencias se refiere. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay vive un gran momento en audiencias tras anotar el pasado martes su récord de temporada. Y es que la segunda temporada de la ficción, que ha llegado cargada de incorporaciones, nos está dejando momentos de gran tensión.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, la noticia de que fue Jesús quien mató a Clotilde y a Valentín y se deshizo del cuerpo de su primo dejó a los Merino completamente destruidos y con mucha sed de venganza al ver todo el daño que les han causado los De La Reina.

Y Joaquín no dudaba en presentarse en la mansión con escopeta en mano amenazando a Jesús con Luis y Andrés tratando de pararle y con Damián y Marta completamente en shock. Tras ello, Joaquín le pedía a su primo mientras le apuntaba con la escopeta que reconociera que fue él quién mató a Valentín y él insistía en decir que Valentín huyó a Brasil y que todo se lo había inventado Andrés porque le odia. Pese a todo, Luis conseguía convencer a su hermano para que bajara el arma.

Tras lo vivido la noche anterior, Marta y Andrés le pedían explicaciones a Damián por su papel de cómplice al haber ayudado a su hijo a deshacerse de los cuerpos tanto de su mujer como de Valentín en lugar de haber denunciado a su hijo cuando supo del doble crimen y él les decía que no podía permitir que fuera a la cárcel y que lo único que trató de hacer fue protegerle y evitar un escándalo.

Paralelamente, Digna y Luis le pedían a Joaquín que no se deje llevar por la ira y que los De La Reina pagarán por todo lo que han hecho y la cocinera le decía a Gema que ya no le quedan fuerzas pero les pedía tanto a sus hijos como a Gema que no dejen en manos de los De La Reina todo y que tienen que seguir adelante.

Tras ello, Gema no dudaba en visitar la fábrica junto a doña Elvira para conseguir que haga una donación para conseguir sacar adelante el proyecto de la casa-cuna. Después, Gema compartía con María todo lo sucedido con Jesús y su amiga llegaba incluso a ponerse de parte de su cuñado

Jesús se presentaba en el dispensario y no dudaba en increpar a su mujer por haberle contado todo a los Merino y le amenazaba con no dejarla ver nunca más a Julia. Tras ver a su hermano amenazándola con unas tijeras, Andrés se enfrentaba con Jesús y le dejaba claro que a la guardia civil podrá convencerla pero su familia ya sabe quién es verdaderamente y lo que es capaz de hacer.

Luis se desahogaba con Luz y le contaba todo lo que ha pasado y la doctora no dudaba en cabrearse con Begoña por haberle ocultado todo. Paralelamente, Marta le explicaba a Fina todo lo sucedido con su hermano Jesús y la dependienta le consolaba haciendo que ambas vuelvan a vivir un acercamiento.

Damián acudía a casa de los Merino para contarle su versión de los hechos y no dudaba en preguntarle a Digna qué puede hacer para que le perdone y su cuñada se derrumbaba al ver lo que han sido capaces de hacer con ellos y con su hijo Valentín. Y Digna no dudaba en decirle que entregue a su hijo a las autoridades.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 21 al viernes 25 de octubre:

Capítulo 169 de 'Sueños de libertad' – Lunes 21 de octubre

María le pregunta a Jesús cómo se enteró de la relación de Clotilde y Valentín y qué le llevó a acabar con ellos. Tras ello, su cuñada le deja claro que le apoya y le entiende al estar ahora viviendo lo mismo entre Andrés y Begoña. Mientras él, se alegra de tener al menos a alguien de su lado tras tener a toda su familia en contra.

Damián hace llamar a Andrés y Marta para anunciarles que ha decidido seguir la exigencia que le había pedido Digna para poder hacer justicia y pese a que nunca quiso llegar hasta aquí, optará por entregar a Jesús a las autoridades y confesar el crimen de Valentín aunque él también pueda ir a la cárcel por ser cómplice. Lo que ninguno sabe es que María les está escuchando y ella no duda en avisar a Jesús.

Luz acude a ver a Luis para ver cómo se encuentra tras salir a la luz todo el escándalo de Valentín y cuando la enfermera le cuenta a su novio que ella ya tenía sospechas sobre Jesús, el Merino se enfada con ella por no haber compartido lo que sabía con él. Tras ello, Luis no duda en echar a Luz de su casa.

Tras ver de que son capaces los De La Reina, Isidro le cuenta a su hija Fina que él había tratado de ayudar a Andrés y le deja caer que deberían tener mucho cuidado con los De La Reina y que debería dejar a Marta. Pero Fina sigue insistiendo en defender a su amada.

Joaquín paga con Miriam su frustración y su gran ira tras descubrir que Jesús fue quién mató a Valentín. Después, el Merino le pide perdón a la secretaria y esta opta por no tener en cuenta sus malas formas después de la gran complicidad que habían tenido hasta el momento. Tras ello, Marta le reconoce a su primo que le da vergüenza mirarles a la cara por todo lo que les han hecho pasar.

En Toledo, Jacinto y Carmen pasean mientras él le deja claro que va a conseguir que los productos de De La Reina estén por encima de Floral. Y en plena complicidad, Jacinto sorprende a su jefa besándola en plena calle declarándole su amor y ella no se lo piensa y le da una bofetada.

Isidro no duda en reprocharle a Damián todo lo que había hecho y como había intentado tapar los crímenes de Jesús mientras quería casarse con Digna para evitar que salieran a la luz todos los secretos y el chef le pide a Damián que ha llegado el momento de pararle los pies a su hijo pero el patrón le dice que le falta valor.

Begoña visita a Digna para saber cómo se encuentra tras todo lo sucedido y la cocinera no duda en reprocharle que ella no le contara sus sospechas y todo lo que había descubierto y había dejado que se hubiera casado con Damián. Y cuando el De La Reina se propone a llamar a la Guardia Civil, Jesús contraataca con una declaración que podría llevar a la propia Digna, a su primo Joaquín y al propio Damián a la cárcel por haber señalado a Lázaro como el culpable del crimen de Clotilde.

Capítulo 170 de 'Sueños de libertad' - Martes 22 de octubre

Andrés y Begoña se muestran ilusionados y esperanzados con que por fin se va a hacer justicia y Jesús será detenido una vez Damián de el paso y decida confesar ante la guardia civil que fue su hijo quién mató y se deshizo del cuerpo de Valentín.

Luz intenta que Luis le perdone después de contarle que ella tenía sospechas de que Jesús pudo haber matado a Valentín y no le había dicho nada. Tras ver que su hijo y la doctora tienen problemas, Digna se interesa e intenta interceder para que su hijo perdone a su novia. Después,

Carmen le cuenta a Tasio lo que sucedió con Jacinto y cómo le besó. Tras ello, la jefa de la perfumería le pide calma a su marido pues baraja despedirle. Pero finalmente es Jacinto el que se adelanta y presenta su dimisión

Damián visita a Digna para informarle del chantaje al que le está sometiendo su hijo Jesús y le muestra la carta que pretende enseñar su primogénito a la guardia civil en la que se deja claro que Damián, la propia Digna y Joaquín decidieron incriminar a Lázaro del asesinato de Clotilde aún sabiendo que era inocente. Y deja en manos de su cuñada la decisión de lo que deben hacer pues podrían acabar en la cárcel.

Tras ello, Digna les cuenta a sus hijos el chantaje de Jesús y Joaquín, que es el que más se juega si Jesús muestra esa carta a la guardia civil, propone inmolarse mientras Jesús sea encarcelado. Pero tanto Gema, como su hermano Luis como Digna le piden que por favor se tranquilice y Digna propone seguir con el plan de acabar con los De La Reina y quedarse con la empresa familiar y esperen a delatar a Jesús.

Doña Elvira acude al dispensario para que la doctora Borrell le haga un examen médico pero aprovecha para tratar de investigar en el apartamento sobre la vida de Luz. Paralelamente, Luz decide contarle su gran secreto a Begoña y le explica que no es médico, que sus padres le abandonaron y el doctor Borrell le enseñó todo lo que sabía y gracias a la ayuda de Jaime consiguió el título. Mientras, Gema celebra que ha conseguido una buena recaudación para la casa-cuna gracias a la participación de las mujeres ricas.

Tras descubrir el chantaje de Jesús y que los Merino han claudicado, Marta y Andrés siguen mostrando su indignación con su hermano. Desesperada tras saber que Jesús va a seguir libre, Begoña no duda en reprocharle a Digna que esté dispuesta a salvar a su hijo a cambio de dejar a Jesús en libertad.

Capítulo 171 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 23 de octubre

Andrés se muestra muy decepcionado con la decisión de su padre y de su tía de dejar libre a Jesús para evitar que ellos y Joaquín puedan acabar en prisión mientras Begoña trata de exculparles tras su charla con Digna. Por otro lado, Begoña le cuenta a Andrés que teme que el rumor de que tiene un amante esté corriendo como la pólvora entre todos los vecinos por culpa de María.

Doña Elvira es quien ha conseguido propagar ese rumor después de haber tratado de investigar el apartamento del dispensario. Un rumor que ha llegado a don Pedro, que no duda en darle un ultimátum a Jesús pues no quiere que sus escándalos personales afecten a su decisión de poner en marcha el balneario.

Isidro no duda en decirle a Marta que la ve muy abatida en los últimos días debido a todo lo que ha sucedido en su familia y le aconseja para que no termine actuando igual que su padre y su hermano y que huya junto a su hija. Tras esa conversación con el chófer, Marta le pide a Fina que la necesita a su lado y las dos se reconcilian haciendo el amor en pleno despacho.

Jacinto acude a despedirse de Tasio para comunicarle que ha decidido dimitir y le pide perdón por lo que le hizo a Carmen. Pero antes de marcharse, Carmen le dice que no puede permitir que se marche de la tienda con lo buen dependiente que es y por ello le ha pedido a doña Marta que le busque un trabajo en alguna otra de las tiendas de las perfumerías.

Jesús se presenta en el dispensario para pedirle a Begoña que vuelva a casa después de la presión a la que se ha visto sometido por don Pedro. Y la enfermera decide aceptar pero con una condición: que permita que Julia regrese a casa. Tras ello, Andrés comparte con Begoña sus dudas con esa decisión pues puede estar poniendo en peligro su vida y la de la pequeña.

Mateo comparte con Claudia su desasosiego pues no soporta su trabajo en el matadero pero necesita aguantar al menos hasta conseguir el dinero suficiente para montar su anhelada librería. Mientras al ver tan enamorados al ex-párroco y la dependienta, Gaspar decide iniciar una relación íntima con una mujer mediante correspondencia con la ayuda de Fina.

Tras discutir con Andrés por permitir que Jesús quede libre, Luis comparte con Joaquín lo sucedido y su hermano no duda en sentirse culpable por haber sido el esbirro de Jesús sin haberse plantado pese a haber hecho cosas que podían traerle problemas. Finalmente, Luis opta por perdonar a Luz y la doctora le confiesa que Julia en realidad es su sobrina carnal.

Capítulo 172 de 'Sueños de libertad' - Jueves 24 de octubre

Después de que Begoña vuelva a casa, Jesús le pide por favor que acuda a una reunión de negocios para presentarle a don Pedro, su socio, para que pueda llevarse una buena impresión de ellos. Pero la enfermera no se fía al ver que Julia sigue sin haber vuelto a casa y acepta ir a esa reunión si la niña vuelve antes de comer.

Marta y Fina tratan de normalizar su relación ante Isidro y optan por desayunar juntos para dejarle claro que van a seguir juntas en Toledo. Al ver la escena familiar, Damián se siente desplazado al ver a su hija con su pareja junto a su padre. Así, el De La Reina le pide ayuda a Fina para que le ayude a que su hija le perdone.

Luis les cuenta a su familia que Luz le ha contado que Julia en realidad era hija de Valentín. Y al escucharlo, Digna les reconoce que Damián se lo contó poco después de descubrir que Valentín había muerto en Brasil y decidió no contarlo para protegerla. Tras saberlo, Joaquín propone quitarle la custodia a Jesús pero Digna les pide tranquilidad pues Begoña ejerce una buena influencia sobre ella y para proteger a la pequeña tienen que ser cautos.

Tras mucho dudarlo, Mateo decide dejar su trabajo en el matadero y Tasio opta por darle una oportunidad y contratarle como operario en la fábrica. Allí, Mateo conoce a Alberto, otro nuevo operario que ha llegado a la empresa y que no duda en poner sus ojos en Luz.

Begoña le pide a María que disimule su animadversión hacia ella delante de Julia pues quiere que la niña sienta que todo sigue igual en casa y pese a su odio, María le dice que ella es cabal y que no permitirá que Julia se vea afectada por todo lo que está pasando.

Damián le anuncia a Digna que Jesús ha accedido a que Julia vuelva a casa ahora que Begoña ha regresado también a la mansión y le dice que ella podrá ver y estar todo el tiempo que quiera con la niña. Y pese a todo, Digna le deja claro a su cuñado que no le piensa perdonar. Tras ello, Julia regresa a casa y todos se muestran felices con su retorno.

Joaquín y Luis no paran de darle vueltas a todo lo que están descubriendo y todo el daño que les han proferido los De La Reina tras matar a su padre y a su hermano. Y ambos se preguntan por el paradero del dinero con el que supuestamente Valentín huyó a Brasil y no dudan en ir a por Jesús.

Capítulo 173 - Viernes 25 de octubre

Después de que Damián fuera a pedirle ayuda, Fina trata de conseguir que Marta reconduzca su relación con su padre ahora que ambas han conseguido que Isidro acepte su relación y las apoye. Pero Marta le deja claro a su novia que tiene principios y no puede perdonar a su padre con todo lo que ha hecho con los Merino.

Luis y Joaquín deciden presentarse en el despacho de Jesús para reclamar el dinero de Valentín pues están convencidos de que su primo se quedó con sus ahorros cuando le mató y no dudan en amenazarle cuando él les dice que no se quedó con su fortuna.

Alberto se presenta en el dispensario para decir que se ha hecho daño al cargar una caja y aprovecha para mostrar su interés en Luz y la doctora no tarda en darse cuenta de que el nuevo operario está detrás de ella.

Julia le pide a Begoña estrenar la bicicleta y le reconoce que le echó mucho de menos cuando estaba en el internado pues se sentía muy sola al no recibir ni llamadas ni visitas. Y es entonces cuando Begoña decide contarle a la pequeña el motivo por el que la llevaron al internado y la niña se da cuenta de que todo fue un castigo de su padre.

Damián le confiesa a Marta que la echa de menos y su hija le recrimina que recurriera a Fina para que consiguiera que le perdonase. Pero Marta le deja claro que no puede perdonarle después de todo lo que ha sido capaz de hacer y el daño que les ha hecho a todos con sus tejemanejes con Jesús y que su relación es estrictamente empresarial.

Gaspar se muestra nervioso esperando la respuesta de Dolores, su novia por correspondencia y Tasio le aconseja que siga dando pasos con ella o la perderá. Por su parte, Joaquín opta por tener un detalle con Miriam después del buen trabajo que está realizando sin embargo la secretaria no reacciona de buena manera.

Andrés y Begoña no terminan de adaptarse a la nueva situación de tener que fingir delante de Julia y a la gran tensión que hay en la casa tras todo lo sucedido. Y justo entonces, don Pedro aparece en la mansión para conocer a Begoña y gracias al paripé de los dos consiguen que sus negociaciones para sacar adelante el balneario den sus frutos.

Digna se presenta en la mansión y comunica a Damián y a Jesús que ha decidido volver a trabajar en la casa para impedir que Jesús pueda hacer daño a su nieta y al ver que Jesús reacciona con inclemencia, Damián le para los pies a su hijo y Digna le amenaza con no interferir en la relación de Julia con los Merino y si lo hace le confesará a la niña que en realidad es hija de Valentín.