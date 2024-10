Andreu Buenafuente suelta estas cinco rotundas palabras ante la rivalidad de Broncano y Motos

Este jueves, David Broncano cerraba su quinta semana en TVE con la visita de Berto Romero. El cómico visitaba el programa y se convertía en el invitado que más veces ha acudido al formato contando todas las veces que acudió a ‘La Resistencia’ de Movistar Plus+. Lo que nadie esperaba es que también iba a aparecer en el escenario del Teatro en el que se graba el programa el padre televisivo de ambos, Andreu Buenafuente.

David Broncano le decía que era la novena vez que Berto Romero acudía a su programa y ambos recordaban que cada vez que visita el espacio hay una especie de competición entre los dos. «Yo tengo una teoría de por qué», aseveraba Berto. «Yo creo que es algo psicológico tuyo no resuelto porque al haber, no empezado, pero estar a la sombra de un grande y yo haber estado como el valido de él…», apostillaba el humorista.

«Claro de Andreu, tu eras el delfín de él, tu eres el segundo. Yo sé que le caigo bien a Andreu y que me valora pero claro…», reconocía por su parte David Broncano. «Y claro tú que eres tan competitivo pues te ha quedado algo de querer matar, no al padre, sino al primo», concluía Berto Romero. «Yo es una competición a la que no he querido jugar nunca porque yo a ti te aprecio, te veo como un primo, alguien a quien he visto crecer», recalcaba Berto.

Tras ello, Berto Romero le decía que traía un encargo de Andreu Buenafuente. «Me dice que le enviaste un mensaje por no sé que del juego Words, que es un juego que creó Andreu, que consiste en que él te lanza una palabra y tú tienes que devolver otra palabra», explicaba Berto.

Y era justo después cuando Andreu Buenafuente aparecía en el escenario de ‘La Revuelta’. «No lo he visto venir ehhh», comentaba Broncano. «Me preguntó cuándo salgo y digo cuando me empieza a acorralar te llamo», respondía Berto. «Lleváis aquí toda una vida, yo estaba por irme ya», les reconocía el cómico a sus amigos.

«Vamos a los datos, 21 de agosto. Este señor, que yo estoy preocupado en mi casa, cómo estará, estará nervioso por el debut, no le digo nada por no molestarlo . Y me escribe y me dice ‘ oye, estoy jugando al Words'», explicaba Buenafuente. «En mitad de la vorágine ehh», recalcaba Berto. «Si, sí, España se rompía y este tío jugando al Words», añadía Andreu.

Andreu Buenafuente sobre la pugna de ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’: «Tanta guerra y tanta tontería«

Después, David Broncano hacía referencia a la competición que suele tener con Berto Romero. «Todos hemos sabido siempre que Berto era el delfín», le decía. «Lo de matar al primo tiene sentido. Yo me he sentido como un Nerón en un palco y vosotros peleandoos y yo ‘qué sigan los juegos'», bromeaba Andreu.

Esto para el lore del @NaideSabeNada es algo histórico y seguramente que no todo el mundo esté de acuerdo. #LaRevuelta pic.twitter.com/a0UcaqPY6W — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 10, 2024

Tras jugar al ‘Words’ y nombrarle emperador, Andreu Buenafuente no dudaba en lanzarle una pregunta a su amigo y compañero después de contar que él Y Berto iban a hacer un programa especial de ‘Nadie sabe nada’ en Callao por los 100 años de la Cadena SER y Broncano quisiera ir pero le dijeran que no podía porque le coincidía con la grabación de ‘La Revuelta’. «¿No te pasa como me pasaba a mí que no puedes ir a estrenos y esas cosas?«, le preguntaba. «Antes no, ahora como es más pronto, las pocas veces que lo dejamos grabado puedo ir», ironizaba Broncano. «Tienes el mal del presentador, se acepta por la comunidad artística», apostillaba Buenafuente. «Sí, que no te veas las películas y tal porque estás aquí liado», añadía Broncano.

Poco después, Buenafuente le preguntaba por esta nueva etapa en su vida. «¿Tú cómo estás?», le cuestionaba. «Nadie me lo pregunta, en el Mundo y en el ABC se lo preguntan todos los días», respondía él. «Tanta guerra y tanta tontería«, ironizaba Andreu sobre su batalla con Pablo Motos. «Estoy contento, está funcionando bien y la gente viene se lo pasa bien, ve otros programas y también está bien«, destacaba Broncano.

«¿Y tú estás bien?», le repreguntaba David a Andreu Buenafuente. «Yo sí, pero me preocupabas tú ahora que estás en el foco, el foco», aseveraba el cómico catalán. «Sí, pero lo llevo bien», le contestaba Broncano. «Esto es comedia que no se te olvide», añadía el marido de Silvia Abril. «Eso es lo que digo yo todos los días», añadía el presentador de ‘La Revuelta’.