Telecinco cancela ‘First Dates Hotel’ in extremis y programa esta nueva oferta como salvavidas

No ha sido un buen verano para Telecinco. Tras el final de ‘Supervivientes All Stars’, la programación de la cadena ha sido un fracaso en audiencias. Y es que ni una sola de las nuevas apuestas de verano han funcionado: ni ‘First Dates Hotel‘ ni ‘Adivina qué hago esta noche’ ni ‘Una vida perfecta’.

Así, pese a que ‘First Dates’ es uno de los grandes éxitos de Cuatro, los spin-off del dating show no terminan de convencer a la audiencia. Pasó con ‘First Dates Crucero’, que fue cancelado tras su segunda edición, pasó con ‘First Dates Café’ y ahora ha sucedido con el ‘Hotel’.

Tras anotar mínimo histórico la semana pasada, y aunque se vendía que este martes ofrecería el final de temporada de ‘First Dates Hotel’, Telecinco sorprendía al anunciar este lunes a última hora que en lugar del programa que presenta Carlos Sobera ofrecerá ‘Cine 5 Estrellas’.

En concreto, Telecinco ofrecerá un nuevo pase de la película «Top Gun: Maverick», la secuela de la mítica película protagonizada por Tom Cruise después de su estreno el pasado mes de enero con un 11,9% y 1.370.000 espectadores, un dato que le permitió ser la oferta líder de la noche frente al cine de La 1 y ‘Secretos de familia’ en Antena 3.

Esta decisión llega después de que ‘First Dates Hotel’ bajara el pasado martes a un flojo 5,8% y 452.000 espectadores. Con ello, la cadena de Mediaset deja en el aire la última entrega de este spin-off del dating producido por Warner ITVP.

Se trata de la segunda cancelación de Telecinco esta semana pues cabe recordar que la cadena también ha decidido retirar de su parrilla ‘Una vida perfecta’, la serie turca que ha sido un auténtico fiasco en audiencias en la noche de los miércoles. Desde esta semana, la ficción ha pasado a ofrecerse en Divinity de manera diaria a las 22:55 horas.