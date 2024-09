Patricia Pardo señala así a Mediaset y denuncia la injusticia perpetrada con Christian Gálvez

Patricia Pardo y Christian Gálvez han vivido un momento de lo más singular en ‘Vamos a ver’ este lunes, 9 de septiembre. El comunicador ha entrado en directo en el programa matinal de Telecinco para promocionar el estreno de la nueva era de ‘Boom’ en Cuatro, que capitaneará él; y la gallega ha hecho un contundente alegato por las injusticias que se han cometido en Mediaset con el que es su marido y por lo infravalorado que ha estado este tiempo desde la cancelación de ’25 palabras’.

«Le he dado muchas vueltas y he pensado que no me gustaría que tu mujer frenase lo que Patricia Pardo, la presentadora, le diría a Christian Gálvez, su compañero. Y por eso te quiero decir que Patricia Pardo, la periodista, le diría a Christian Gálvez que creo que era una tremenda injusticia y un sinsentido que un grandísimo profesional como tú, con el bagaje, las tablas y el tesón que tú tienes, y la lealtad a la cadena, estuviese sin programa«, ha sentenciado la presentadora sin cortarse.

«Y ahora ya te habla tu mujer. Quiero decir que en casa tu familia y especialmente yo estamos muy orgullosos y felices porque por fin tienes un programa. Hubo un día en el que él tenía una reunión con los jefes y, de repente, vi que asomaba la cabecita detrás de nuestro director y me hizo un gesto y dije: ‘vale, ha salido bien la reunión’. Yo no sabía que era ‘Boom’, pero cuando lo super me puse todavía más contenta», ha explicado Patricia Pardo sobre el día en el que los altos mandos de Mediaset le ofrecieron ‘Boom’ a Christian Gálvez.

«Tienes un programón, pero quiero que sepas que mucho más grande eres tú, y celebro que por fin se hayan dado cuenta. Pero creo que se te queda muy pequeño un concurso porque eres inconmensurable, por tu capacidad de trabajo y por tu tablas», ha ensalzado Pardo casi al borde del llanto.

«Y perdón por este monólogo, pero ya que te meten en mi programa voy a decir lo que me dé la gala. La tele no es justa y yo creo que a veces siempre les decimos a los profesionales que no necesitan suerte, pero tú por desgracia sí la necesitas porque tienes todo lo demás sobradamente. Te deseo que nadie te quite lo que tú te mereces, lo que es tuyo», ha concluido Patricia Pardo, dejando sin palabras a un Christian Gálvez emocionado por reencontrarse de nuevo y desde hoy con la audiencia.