Miki Nadal sufre un grave accidente de coche y ‘Zapeando’ da la última hora de su estado de salud

Preocupación por Miki Nadal. Y es que el presentador ha sufrido un accidente de tráfico a unos 80 kilómetros de Vitoria, cuando se dirigía a la ciudad alavesa para presentar en el FesTVal su nuevo programa en Aragón TV, ‘Sopa de letras’. En el vehículo también viajaban Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio, y la periodista Ana Díaz.

Debido a cómo ha quedado el coche, les fue imposible llegar a tiempo al acto. Pese a esto, Miki Nadal ha podido entrar por videollamada a la rueda de prensa, donde ha explicado lo sucedido, tranquilizando a todos los presentes. Además, ha dado algunas pinceladas del concurso que pronto conducirá en la cadena autonómica.

Con motivo de este percance, ‘Sopa de letras’ ha sido presentada en el FesTVal por los directivos de la televisión regional. Raquel Fuertes, directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTVE), y Alberto del Pozo, su director de Contenidos y Programas.

La reflexión de Miki Nadal tras el accidente

Horas después del accidente, Miki Nadal compartía en sus redes sociales una instantánea del vehículo. Además, explicaba cómo se había producido: «Nada más pasar Burgos, a las 08:57, hemos sufrido un accidente en la A1. La rueda delantera izquierda ha reventado y sumado esto a la lluvia ha hecho que el coche haya ido dando vueltas y trompicones contra los quitamiedos durante más de 100 metros».

«Han saltado los airbags lógicamente y habrá durado todo apenas 10 segundos. Nos hemos quedado mirando hacia los coches que venían de frente con el temor de que algún camión u otro coche nos pudiera alcanzar de lleno. Afortunadamente, no ha sido así. No hemos tenido ni que llamar al 112, los teléfonos directamente lo hacen si detectan un accidente al momento y la Guardia Civil de Tráfico estaba allí a los 5 minutos», explica el presentador.

«También envían al móvil directamente un mensaje a tus contactos de emergencia diciéndoles que has tenido un accidente y el punto exacto en el que te encuentras. Ahora, ya de vuelta a Madrid, voy pensando en lo fácil que te puede cambiar la vida de un momento a otro (incluso perderla) y lo poco conscientes que somos de ello. Seguimos dando la tabarra. Gracias por preocuparos. Sed felices», finaliza Miki Nadal su publicación.

El relato del colaborador en ‘Zapeando’

Y por la tarde, Miki Nadal ha reaparecido en ‘Zapeando’ donde ha bromeado con que «estoy fuerte». «¿Reventón y por poco hasta luego Miki o qué?», le preguntaba Dani Mateo. «Vamos a ponernos serios que hemos tenido un accidente grave. Íbamos hacia el FesTVal, ha habido un reventón de la rueda izquierda delantera, hemos chocado contra el quitamiedos de la izquierda y con la lluvia había un cambio de asfalto, hemos ido dando bandazos y trompicones y el coche se ha dado la vuelta y ha quedado con el sentido cambiado», explicaba el colaborador.

«Al ver que estábamos en sentido contrario pensando que podía venir un camión y nos llevara por delante y entonces si que no lo contamos. Cuando yo he abierto la puerta y hemos visto que estábamos todos bien, hemos salido y ya todos los coches nos han ido esquivando y nos quedamos tranquilos. Y de repente me llaman de emergencia diciendo que si habíamos tenido un accidente y es que el teléfono cuando tienes un accidente llama directamente a emergencias y a personas allegadas para avisar de que has tenido un accidente y el lugar en el que estás», proseguía contando Nadal.