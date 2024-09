Manuela Velasco saca pecho por ‘Valle Salvaje’ frente a las novelas turcas: «No hace falta doblarnos»

‘Valle salvaje’ es la siguiente gran apuesta de TVE en la presente temporada televisiva tras el gran éxito cosechado por ‘La Revuelta’ de David Broncano. Esta ficción cuenta con los creadores de ‘La Promesa’ y busca superar aún más el éxito de su hermana mayor. Para ello, se ha llegado a un acuerdo histórico entre la corporación pública, la productora del proyecto (Bambú Producciones) y Netflix.

Una alianza novedosa que va a permitir que la plataforma de streaming emita esta ficción, capítulo a capítulo en su catálogo, en formato de tira diaria, 24 horas después de que se hayan emitido cada uno de los capítulos en La 1. Netflix sigue así los pasos de Disney+, que también emitirá su primera serie diaria española a partir del 11 de octubre.

Para conocer más a fondo de qué trata ‘Valle Salvaje’, en El Televisero nos hemos desplazado hasta las localizaciones y platós donde se rueda la serie. Allí hemos podido hablar en exclusiva con la mayoría de sus protagonistas. Entre ellos, los distinguidos José Manuel Seda y Manuela Velasco, que interpretan a los Duques de ‘Valle Salvaje’.

‘Valle salvaje’ es la nueva serie diaria de Televisión Española. Además, podremos ver la serie en Netflix un día después de que se emita en La 1, que es una gran novedad. Estamos con tres de sus grandes protagonistas: Manuela Velasco, José Manuel Seda y Sabela Arán. Quiero que me contéis por qué vuestros personajes están en este Valle Salvaje, y cuál va a ser el conflicto que tengan.

Sabela (interpretando a Victoria): Sí, las tierras son de mi hermano (difunto) y yo vivo aquí. Y los Gálvez de Aguirre se instalan en estas tierras en las que estaba yo primero.

José Manuel Seda (interpretando al Duque): Es un valle al que llegamos con el hermano de la Duquesa (Manuela Velasco), porque ella tiene una enfermedad para la que los galenos de la época recomendaron un clima con el que poder recuperarse de alguna manera y, sobre todo, sobrevivir. Porque en aquella época siempre te mandaban a tomar aire puro para poder seguir adelante. Venimos de la Corte, claro. Éramos una familia importante en la Corte. Y nuestra carrera política en la Corte se vio truncada, pero bueno, por ella, por amor, nos vinimos a Valle Salvaje.

Manuela Velasco (Interpretando a la Duquesa): Pues eso es lo que hacemos en Valle Salvaje. Básicamente, que yo no muera. Sobrevivir.

Entiendo que no hay, por lo que veo, muy buen rollito entre los Duques y Victoria. Vuestro hijo, además, va a estar prometido con Adriana, sobrina de Victoria.

José Manuel Seda: A ver, nosotros somos Duques. Y los Duques, en el rango social, van después de la familia real. Nuestro hijo Julio es nuestro primogénito, es quien va a heredar el ducado en la posición.

Manuela Velasco: Y entonces, de repente, mi marido ha decidido casarlo con una chiquilla, una muchacha que no tiene ni rango ni nada de una familia de dudosa.

José Manuel Seda: (risas) No, es una familia prestamista, no tiene dudosa reputación, y ella es una chica maravillosa. La chica no tiene culpa de ser hija de quien es. Todo tiene un motivo.

Manuela Velasco: Un motivo que yo desconozco y que él no me explica. Esto va a ser lo que yo voy a intentar desesperadamente.

José Manuel Seda: Yo no quiero darte preocupaciones, cariño. Quiero cuidarte y que tú estés bien siempre, no tengas disgustos, que tu salud siga como hasta ahora, porque vinimos y estabas a punto de morir.

Manuela Velasco: Y Victoria, aunque ella ha explicado muy bien que estas son sus tierras y que tiene todo el derecho a vivir aquí, ella tiene unos aires y se toma unas confianzas y un poder que no están bien. Y yo no entiendo por qué. Y para mí, encima, este casamiento todavía le va a dar más poder a ella. Porque si su familia se hace pariente nuestro, va a heredar de alguna manera lo nuestro. Entonces, yo no entiendo nada.

Sabela Arán: Sí, además, es lo que dice Manuela. Yo, con el personaje de José, tengo una relación más estrecha, hay más confianza que con el personaje de Manuela. A ella no le gusta un pelo esto. Y yo, tengo unas ínfulas de creerme cosas que no soy, porque realmente no tengo ningún tipo de cargo en el estrato social, no hay nada, pero bueno, aspiro a eso. Bueno, yo vivo en la casa pequeña, que en verdad la casa grande y la casa pequeña distan 30 metros la una de la otra, aunque una casa nada tiene que ver con la otra. Pero yo me creo que soy más de lo que soy y creo que puedo aspirar a todavía un puesto más ambicioso del que tengo. Y claro, eso no encaja muy bien. Además, mis métodos no son los más ortodoxos para conseguir mis objetivos. ¿Hacer de mala? Es estupendo, es divertidísimo y estoy encantada.

Manuela Velasco: Yo tengo que decir que la primera vez fue maravilloso, en la primera lectura nos juntaron a todos y una cosa es leerlo tú en tu casa y otra cosa es sentarte en un lugar con todos los actores y escucharles. Yo cuando escuché a Sabela casi me da algo. Me pareció que era el paradigma de la villana. Maravillosa.

Sabela: Bueno, pero tengo que decir, y dejo de hablar de Victoria, que no es una mala porque sí. Quiero decir, lo que está guay de los malos es entender por qué llegan hasta ahí, lo que les mueve.



José Manuel: Y otra cosa que me resulta muy interesante de esta serie es que hay unos roles más o menos marcados, pero todos los personajes aquí tienen sus luces y sus sombras. Cada uno tiene una justificación muy bien escrita de por qué hace lo que hace. No solo voy a ser malo porque soy malo y porque mi personaje es el malo. Tiene una justificación de por qué es malo y, evidentemente, la justificación es que los personajes no terminan de ser felices porque la gente feliz no hace daño. Algo falta en sus vidas o algo necesitan en sus vidas, o creen que lo necesitan para ser felices, y si hay alguien que se interpone en su camino para su felicidad, pues van a por él.

Vais a convivir tres series diarias en la tarde de TVE. ¿Cómo veis esto?

Sabela: A ver, yo creo que el hecho de que haya tres series diarias en la parrilla de Televisión Española…. ¿qué ocurre? Nuestra época no es la más habitual en la televisión. Estamos haciendo un siglo XVIII, en concreto, 1763. No estamos habituados para nada a ver series diarias en este contexto. Creo que eso va a llamar mucho la atención. Creo que es la novedad. Al mismo tiempo, espero y confío que traigamos un público absolutamente nuevo a la cadena, por lo menos a nuestra serie, y seguramente también habrá público que compartamos las tres series. Entonces, yo creo que las tardes en Televisión Española están absolutamente completas.

José Manuel: Y me parece también, me resulta maravilloso, que tres espacios de la tarde o a lo largo del día, se dedican a la ficción, hecha aquí. Interpretada por actores y actrices españolas. Porque, además, las series diarias son las únicas que garantizan cierta continuidad en este trabajo tan inestable, en el que el único contrato que tenemos firmado los actores es siempre con la inquietud y con lo inesperado. Entonces, yo agradezco y felicito a Televisión Española por apostar por tres ficciones, más las que haya por la noche.

Manuela Velasco: Creo que el horario de la tarde es un horario muy interesante. A veces no se le da tanto valor a las series diarias que van por la tarde y solo nos fijamos en el prime time. Y las series diarias que van por la tarde tienen muchísima fidelidad y luego, si tú ves en los millones de espectadores… y luego se ven bajo demanda también. Y entonces, a mí es un público que me interesa mucho, que realmente es un público que disfruta de la televisión como antes, que es el público que disfruta de la ficción por la tarde en casa y creo que entrar en una plataforma también va a suponer ganar a gente que quizá no se asoma a este tipo de formatos porque por el horario no les va bien, porque están todavía o en clase, o trabajando o no han llegado y, sin embargo, es un formato muy adictivo.

José Manuel: Y también hay que experimentar, porque parece que ya las franjas horarias están tematizadas y de ahí no te sales. O veo el magazine de la tarde o veo el concurso. Bueno, mira, pues tres series de ficción. A veces la realidad no es tan agradable como nos gustaría, pues la ficción nos hace un poco también integrarnos en otros mundos.

Manuela Velasco: Yo quiero decir otra cosa. También hay algo que creo que es muy interesante de cara no solo al público de España, sino al que podemos acceder ahora en otros países, que es que van a poder ver una serie diaria con una factura increíble, porque los decorados, el vestuario, los guiones… No olvidemos que venimos de ‘La Promesa’, que ha ido muy bien. Son los mismos creadores y ellos también han aprendido lo bueno y lo que querrían. Y no hace falta doblarla, que vas a poder ver y escuchar a actores interpretando, sin el Lost in translation. Cuando leí los guiones, al principio, dije Guau, se están atreviendo mucho con ciertos temas, con asuntos, incluso con tipos de relaciones personales. Se están atreviendo mucho con un público que va después de comer, de una serie de la tarde. Estamos haciendo un gran proyecto y los guiones están pensados para atraer a todo tipo de público. Y creo que hay tramas y cosas que se tratan aquí, que van a traer otro tipo de público, no el que pensamos a priori, que es el público de serie diaria de por la tarde.

Muchísima suerte, os deseamos que os puedan ver en todo el mundo en el Valle Salvaje. Gracias.