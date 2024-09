TVE estrena la ambiciosa ‘Valle Salvaje’ para dar un «empujón más» tras el éxito de Broncano

TVE estrenará este miércoles en prime time, tras ‘La Revuelta’ de David Broncano, ‘Valle Salvaje‘, su nueva y ambiciosa serie diaria de época que, ya a partir del jueves, se emitirá a las 18:30 horas tras ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’. Previamente a su lanzamiento, la cadena pública y Bambú Producciones, la productora a cargo, han presentado este martes la ficción ambientada en el siglo XVIII en un evento al que ha acudido El Televisero.

«Arrancamos con mucha ilusión la puesta de largo de ‘Valle salvaje’. Es una historia que no nos va a dejar indiferentes, una traición, un amor y una leyenda para enganchar a nuestra audiencia y que esperamos que revuelva los corazones», empezaba avanzando María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Por su parte, José Pastor, director de Cine y Ficción de TVE, reconocía que el camino para sacar adelante ‘Valle Salvaje’ «no ha sido nada fácil». Y es que hay que recordar que en un principio esta serie de los creadores de ‘La Promesa’ se ideó para el access prime time pero, con la llegada de Broncano, se ofrecerá en las tardes de La 1 en una triple apuesta por la ficción propia. «Con esta no pretendemos crear nada nuevo, sino apostar por un producto de calidad y cuidado al detalle que enganche a la audiencia», destacaba el directivo.

«Creemos que Netflix le va a dar visibilidad y la situará a la cabeza de las ficciones más consumidas a nivel global», añadía Pastor. Y es que la plataforma ha participado en esta producción. Mientras, Ramón Campos, CEO de Bambú Producciones, se mostraba orgulloso de poder volver a trabajar con TVE. «Esta serie es el compendio de lo que es Bambú. Tiene todos los elementos para triunfar», aseveraba como declaración de intenciones.

Ramón Campos, productor de ‘Valle Salvaje’: «Esperamos darle un empujón más a TVE»

En ese sentido, Campos no se ha cortado nada al hablar del buen momento que atraviesa TVE. «Esperamos darle un empujón más a TVE que ya está viviendo en alto con Broncano y La Promesa«, ha afirmado el productor. Efectivamente, ‘Valle Salvaje’ viene a ocupar una franja horaria (de 18:30 a 19:30 horas) muy debilitada hasta ahora con ‘El Cazador Stars’.

Con ‘Valle salvaje’ se va a dar algo histórico y es que un mismo creador y productor tendrá dos series diarias en emisión haciendo tándem. Algo que hace que Josep Cister se haya mostrado muy agradecido a TVE. «La Promesa ya está hecha y funciona. La cuestión era como darle una vuelta para hacer algo atrayente para el espectador», explica el creador de la ficción. «Hacer una serie de estas características ambientada en el siglo XVIII es muy complicado y solo se puede hacer teniendo el mejor equipo técnico y artístico», ha ensalzado orgulloso Cister.

¿Qué harías por amor? ¿Hasta dónde llegarías por descubrir la verdad?@ValleSalvajeTVE, la serie, llega mañana a las 22:50 h a @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/kUgaTUv6dc pic.twitter.com/qmSQeDkejP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 17, 2024

St. Pedro, del Benidorm Fest a compositor de la cabecera

Y para concluir la presentación, TVE ha vuelto a sorprender al llevar a St. Pedro, ex representante del Benidorm Fest 2024, y encargado de poner voz a la sintonía de la ficción. «Ojalá me de muchas alegrías esta canción como me las ha dado desde que me propusieron la idea y la cree», confesaba el artista. «Empaticé con lo que le pasaba a la protagonista y salió esta canción«, ha comentado.