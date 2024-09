Isabel Rábago pone en el disparadero a Mediaset tras lo que se vio en el especial ‘De Viernes’

Isabel Rábago ha sido una de las voces críticas dentro de Telecinco con la entrevista póstuma a Julián Muñoz en ‘De Viernes’. Una entrevista, controvertida para muchos, que se le realizó semanas antes de su muerte y que se ofreció este miércoles en prime time con gran éxito: un 19,9% de share y casi 1,2 millones de espectadores. Pese a la polémica que pudiera suscitar, había una enorme expectación indudablemente.

Sin embargo, cuando se anunció la existencia y la emisión de esas declaraciones del exalcalde de Marbella, la veterana colaboradora alzó la voz en ‘Vamos a ver’ y ‘TardeAR’ y aseguró que ella no iba a contribuir a blanquear su figura; pues Muñoz, condenado por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística, está considerado como uno de los mayores corruptos de España.

Aunque no lo verbalizó expresamente, Isabel Rábago dejó caer que no veía con buenos ojos ni esa entrevista ni el enfoque de la misma, que, en su opinión, parecía destinado a limpiar su imagen y a ayudarle a redimirse ante la sociedad. Y si había alguna duda de las reservas o las reticencias de la periodista con dicha entrevista, anoche quedaron diluidas con la publicación que lanzó en sus redes en plena emisión de ese especial ‘De Viernes’.

«Hoy me apetece recordar esto… no sé… curiosidades de la vida. Rubiales a día de hoy no tiene condena alguna. Quiso que le entrevistara… cosas que pasan…«, escribió Isabel Rábago, rescatando un vídeo en el que desvelaba en ‘La mirada crítica’ cómo ella tuvo en su mano poder entrevistar a Luis Rubiales y en Mediaset no se le permitió. Se intuye que porque daba mala imagen y suponía blanquearle.

Recuerden que esa entrevista se la acabó haciendo Ana Pastor en ‘El Objetivo’ de La Sexta, pero Rábago podría haberse apuntado la exclusiva. «Tenía muchas ganas de hablar, se intentó por todos los medios que fuera en esta cadena, no se permitió y optó por ir donde se le dio voz», reveló la también abogada hace unos meses. «Estaba dispuesto a que fuéramos a presentarnos todo y absolutamente gratis», recalcó.

De este modo, Isabel Rábago pone de relieve sutil pero públicamente la dualidad de Mediaset emitiendo la entrevista póstuma de Julián Muñoz mientras a ella no se le dejó entrevistar a Luis Rubiales, sobre el que a día de hoy no pesa ninguna condena como ella misma resalta en su post.