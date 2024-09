Entrevista al creador de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’: «Nuestra esperanza es que convivan bien»

TVE quiere seguir apostando por la ficción española para sus tardes. Y tras el éxito de ‘La Promesa’ y haber renovado ‘La Moderna’ por una tercera temporada, que arrancará la próxima semana, ahora La 1 da un triple mortal al lanzar una tercera serie de época en sus tardes. Hablamos de ‘Valle salvaje’, que viene con el sello de Bambú Producciones y Josep Cister Rubio.

Así, el creador de ‘La Promesa’ tendrá dos series de su puño y letra haciendo tándem en las tardes de TVE. Algo que le hace estar profundamente orgulloso y agradecido tal y como nos cuenta en esta entrevista exclusiva con él y con David Casany, uno de los coordinadores del guion de ‘Valle salvaje’ junto al propio Josep y Ruth García.

Una de las particularidades de ‘Valle salvaje‘ es que es una serie ambientada en el siglo XVIII, concretamente en 1763, una época poco vista en televisión. Asimismo, cabe recordar que esta ficción estaba pensada para tomar el relevo de ‘4 estrellas’ en el access prime time pero tras la llegada de ‘La revuelta’ de David Broncano ha tenido que ser reubicada en la tarde. ¿Ha sufrido algún tipo de cambio a nivel creativo este obligado cambio de horario? De todo ello hablamos en esta entrevista con Josep Cister y David Casany.

Creo que es la primera vez que un mismo creador tiene dos series diarias en emisión haciendo tándem. ¿Cómo está siendo la experiencia?

Josep: Pues no sé si es la primera vez o no. Esto fue una cuestión de TVE, me llamaron ellos y me dijeron que querían otra serie. La sombra de ‘La Promesa’ es alargada y creo que va a ser alargada un tiempo, entonces la cuestión aquí era colocar la serie en otro lugar, en otro sitio que visualmente al espectador no le recordara nada a ‘La Promesa’ y yo creo que eso nos lo ha dado la época, me di cuenta de que había muy poca ficción, diaria ninguna, pero otro tipo de ficción en el siglo XVIII y entonces pensé en apostar por ello.

Habéis comentado en la presentación que es la primera serie que se hace en el siglo XVIII, ¿cómo ha sido eso?

Josep: Si, yo diría que diaria es la primera vez. Normalmente, tener en cuenta que arrancamos en 1800 y algo y pasamos rápidamente a 1900 y de 1900 para adelante hay muchas cosas pero de 1900 para atrás ha habido pocas series. Y en una diaria es mucho más complicado ver eso por la dificultad que tiene hacer esa recreación. Entonces pensamos en eso y a partir de ahí lo fácil es ir a la cadena venderles la idea, pero a partir de ahí hay que engrasar una maquinaria muy grande para que esto sea real. Vosotros habéis podido ver los decorados pero si fuéramos a La Pinilla a ver los dos palacios construidos es impresionante. Y lo mismo con el equipo de guion. David, Ruth y yo que somos los coordinadores de guion tuvimos que hacer un buen equipo para que esto funcionase y eso también ha sido un reto.

En un principio ‘Valle salvaje’ iba destinada para el access prime time, ¿en qué momento os llegó que iba a cambiar de horario a la hora de grabar y crear guiones? ¿Eso supuso algún tipo de cambio o vosotros seguisteis con vuestros planes porque al final el access y la tarde son horarios distintos?

David Casany: En absoluto. Nosotros hacíamos cuatro capítulos por bloque para el access y nos hemos mantenido exactamente igual. No ha habido ningún tipo de cambio en la dirección de producción, ni en guion, ni en nada. Lo que dice también bastante del potencial que tiene esta serie. Es una serie diseñada para el access pero que encaja perfectamente por la tarde.

Josep: Es verdad que aunque te digan que es una serie para una franja determinada sabemos como funciona la tele y como bailan las cosas. Y eso es algo que nosotros manejamos desde el principio, la posibilidad de que fuera al access e incluso fuera al prime time o incluso a la sobremesa. Entonces era hacer una ficción sabiendo que podía ir en cualquier horario.

David: Es que además hay finales potentes en todos los capítulos, da igual que sea en el del lunes, que sea en el del martes. Y eso nos permite que nos programen donde puedan y donde quieran y que funcione bien.

Josep: Y como decimos no hemos trabajado en un arco semanal, a nosotros nos da igual que sea el capítulo del lunes, del miércoles o del viernes para nosotros es el capítulo 21 o el 27 o el 43. Luego ya el horario en el que vaya no depende de nosotros.

Van a coincidir tres series de época en las tardes de TVE. ¿Cómo creéis que van a convivir en audiencia y cómo va a ser para el público tener tres series así?

Josep: Nuestra esperanza es que convivan bien. Es verdad que la hora de las 18:30 horas pues ya han habido dos series por delante de ‘Valle salvaje’. Pero es una serie potente y esperamos que enganche.

David: Es que ‘Valle salvaje’ es una serie muy fuerte y potente y muy intensa. Os vais a encontrar muy pocas secuencias de transición y capítulos de esos que llamamos valle, que en todas las series diarias hay capítulos pues más de relleno. Pues no, aquí vamos a tope desde el capítulo uno.

Josep: Nuestro deseo es que funcione y que convivan bien las tres series e incluso todas las series de ficción aunque no estén en TVE como puede ser ‘Sueños de libertad’ o las que pueda haber en plataforma. Y luego el hecho de que esta serie vaya a estar 24 horas después de emitirse en TVE se pueda ver en Netflix para todos los países latino hablantes.

‘Valle salvaje’ va a ser la primera serie diaria a nivel global gracias al acuerdo con Netflix. ¿En qué va a consistir realmente este acuerdo?

Josep: Cada capítulo se va a poder disfrutar en todos los países hispano hablantes 24 horas después de su emisión en TVE. O sea el capítulo de estreno del miércoles se podrá ver la noche del jueves en Netflix. Eso da un reflejo del trabajo tan potente que hemos hecho y que hemos trabajado muy bien. Que una plataforma se interese por un producto como ‘Valle salvaje’ es un motivo de satisfacción, de orgullo y de saber que algo en este camino hemos hecho bien al margen de que luego la audiencia sea una u otra.

Una de las particularidades que tiene ‘Valle salvaje’ como también tuvo ‘La Promesa’ es el apostar por actores desconocidos o poco conocidos como protagonistas, ¿por qué se ha decidido así?

Josep: Es verdad que yo como productor puedo elegir junto a la gente de TVE y de Bambú el casting pero a la hora de escribir los personajes nunca me imagino a los actores que lo van a interpretar porque luego te puedes llevar chascos. Entonces nos dejamos llevar. Habrá gente que diga eso que es un casting poco conocido con gente que ha podido trabajar en alguna serie o película no tan conocidas pero para nosotros esa es nuestra apuesta porque creemos que son los que mejor podían representar a cada personaje y a partir de ahí creo que tenemos el mejor casting que podemos tener.

David: Josep al ser productor está implicado en ello, pero nosotros en guion no sabemos nada de los actores. Pero yo cuando vi el primer capítulo le dije a Josep que que buen trabajo de casting habían hecho porque están fantásticos.

Una de las grandes sorpresas está siendo Iván Renedo, el niño que interpreta a Pedrito por la soltura que tiene. ¿Cómo ha sido trabajar con alguien tan pequeño? Porque no es algo habitual en las diarias….

Josep: Os voy a contar algo porque se lo he dicho a él, sino no lo diría. Obviamente yo al principio pensaba que tener a un niño podía tener una dificultad porque al final no es un espacio normal para un niño. Pero el amor que sentimos todo el equipo técnico y artístico hacia Iván es inconmensurable. No nos podemos imaginar venir a trabajar y no tener a Iván correteando por aquí, escondiéndose debajo de una cama o pegándote un susto saliendo detrás de una columna. Lo que si hemos encontrado una manera para que venga muy pocos días, muy pocas horas y podamos mantener su presencia.

David: Es una locura lo que hace Iván. Además al conocerlo, a la hora de escribir tramas para Pedrito es una gozada porque hay veces que como guionistas sabemos que hay secuencias vacías o que falta algo para darle empaque y aquí sabemos que tenemos a Iván y que haga lo que haga su presencia suma.

Josep: Iván lo hace muy fácil, es un grandísimo actor y es un niño y actúa como lo que es, pero nos da una alegría, creo que tiene unos dotes para ser actor que en su vida hará lo que le de la gana.

TVE apuesta fuerte con tres series de producción propia en sus tardes plantando un poco cara a ese boom por las telenovelas turcas que ha habido en los últimos años, ¿Qué sentís al ver que se apuesta otra vez por el producto nacional?

Josep: Aquí David va a estar de acuerdo conmigo. Para nosotros es el mayor logro y la mayor victoria. Yo siempre digo una cosa, de la misma manera que Rafa Nadal es marca España, las series españolas son marca España, han viajado mucho al extranjero, viajan por todos los países y gustan mucho fuera y forman parte de como enseñamos y como contamos nuestro país hacia fuera. Yo creo que hay grandes profesionales en la industria y estamos orgullosos de que las series que se vean en la tele sean las que hacemos aquí.

David: Absolutamente y que funcionen y tengan recorrido sobre todo porque es una industria que da mucho trabajo. El hecho de que TVE apueste por tres series diarias de producción propia es un regalo y creo que estamos en un buen momento.