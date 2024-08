Una invitada de ‘El Diario impugna la jugarreta de Jorge Javier: «No quiero entrar al trapo»

Casi un mes después de su llegada a Telecinco, ‘El Diario’ sigue sumando momentos de infarto a las tardes de la cadena. Este miércoles, Jorge Javier Vázquez ha tenido que enfrentarse al inesperado abandono de una de sus invitadas.

Dos hermanas eran las protagonistas de la segunda historia de la emisión, pero una de ellas salió a la fuga tras descubrir los planes del talk show. La temática de ‘Sex bomb’ adelantaba la clase de invitados e historias que el de Badalona iba a recibir este miércoles en plató.

Personas que viven su sexualidad y disfrutan de su físico día a día, pero la segunda historia tenía poco que ver con lo previsto. Paola y Minerva, dos hermanas que no acababan de congeniar por la actitud de la primera, acudieron al programa en busca de una solución.

Jorge Javier Vázquez sufre un abandono en pleno directo

Jorge Javier Vázquez y una invitada en ‘El Diario de Jorge’

«Ella siempre me ha dado muchísima caña: ‘la ropa, qué necesidad de subir esa foto…», comenzaba justificándose Minerva, que había ideado toda la visita a ‘El Diario’ a espaldas de su hermana, que permanecía en el backstage sin saber bien el motivo de su parada en el programa. Mientras tanto, Jorge Javier Vázquez y el resto del público permanecían enmudecidos ante el cambio de registro que había tomado la tarde.

Entonces, Paola se dirigió hasta el backstage para que su hermana entrase a plató y descubriese el motivo real de su presencia. El presentador no tardó en soltar alguna pista de por qué la habían citado mientras el programa mostraba la frase «No me has comprendido» en la gran pantalla. Minerva rompió entonces a llorar al darse cuenta de que su hermana estaba en algún punto del plató esperando para salir.

«Son estilos de vida distintos… Por mi parte no tiene razón», señaló la hermana, visiblemente afectada justo antes de que Jorge Javier Vázquez diese paso a Paola, que regresaba a plató para protagonizar el esperado reencuentro. Pero la protagonista no dudó en dejar a un lado los abrazos lacrimógenos y fue directa a poner en su sitio a su hermana, que nunca había logrado comprender su estilo de vida.

«Tenía la esperanza de que me escuchara»

«Yo he venido aquí para decirte que tú tienes que aceptar que yo soy una mujer libre en cuanto a vestimenta. A mí me gusta ser así y me siento cómoda siendo así», sentenció Paola algo alterada mientras la hermana continuaba llorando de forma desconsolada ante la encerrona del programa. «Yo no quiero entrar al trapo. Si me puedo ir, por favor», señaló Minerva mientras se levantaba del sofá para abandonar el plató.

Mientras tanto, Jorge Javier Vázquez le rogaba quedarse y solucionar las cosas, pero le indicó que era «libre» de marcharse. Finalmente, el presentador acompañó a Minerva fuera del set principal mientras Paola rompía a llorar ante el plantón final. «Yo sé que ella es así, pero tenía esperanza de que me escuchara. Le diría que la quiero un montón y que me da igual la forma de ser que tengas y que me quedo con el corazón que tiene, que es lo que a mí me importa», lamentaba la hermana, decepcionada con el resultado de su paso por ‘El Diario’.