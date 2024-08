Un invitado de ‘El Diario’ se revuelve contra Jorge Javier por su emboscada: «¡No venía para esto!»

Desde hace una semana, Jorge Javier Vázquez sorprende a algunos invitados de ‘El Diario’ con situaciones inesperadas, pero no siempre sale bien. Este miércoles, el presentador recibía a Álex bajo el tema de ‘Vida de rico’. En un principio, el protagonista creía que solo tenía que explicar cómo de afortunado se siente en la vida, pero detrás de cámaras el de Badalona había trazado un plan con su novia, Pepi, para reclamar su atención. Pero la sorpresa no funcionó tal y como el programa esperaba.

Álex acudió al espacio de Telecinco bajo la pretensión de presumir de su felicidad y de lo afortunado que se siente independientemente del dinero que gana. Pero el motivo real de su visita solo lo sabía Pepi, que contactó con el programa para compartir la insostenible situación que atraviesa su pareja debido a su trabajo.

La invitada sorpresa aseguraba a Jorge Javier Vázquez que su frenético ritmo de trabajo les deja muy poco espacio para cuidar la pareja, ya que apenas pueden pasar tiempo juntos. Completamente ajeno a los planes de su esposa, Álex entraba en plató para compartir su historia como emprendedor, cuando de repente vió entrar a Pepi. «Qué cabrona», señaló nada más darse cuenta de la encerrona.

Un invitado estalla contra la encerrona de su pareja y Jorge Javier Vázquez: «Esto se habla en casa»

Jorge Javier Vázquez, Pepi y Álex en ‘El Diario de Jorge’

«Quiero que me dediques 15 minutos al día, uno por cada año de matrimonio. Pero de verdad, sin móviles, sin estar pensando en el trabajo, sin niños. Solos, tú y yo», comenzaba explicando la pareja del emprendedor, que parecía algo confuso por la llamada de atención. «¿No eran 16 años?», preguntó el protagonista de la tarde. «No, son 15», aclaraba su esposa insistiendo en el que le diese una respuesta a su propuesta delante de la audiencia.

Y aunque poco a poco, la pareja parecía estar llegando a un entendimiento, Jorge Javier Vázquez no pudo evitar denunciar lo que estaba ocurriendo entre susurros. «Ya empezamos con los reproches, porque le está diciendo que ella también va al gimnasio. ¡Pero luego es ella la que se come a los cinco hijos todo el día!», sentenció algo indignado el presentador de ‘El Diario’.

Sin poner oposición, Álex daba la razón a Jorge Javier y procedía a irse a una sala aparte junto a su mujer para cumplir su promesa de los primeros 15 minutos a solas. Pero nada más abandonar el backstage, los problemas volvieron a florecer entre ambos. «¿Cómo me haces esto? Esto se habla en casa, yo venía a hablar de mi trabajo», espetaba el invitado manteniendo la sonrisa, lo que hizo que su pareja terminase por estallar.

«Me está diciendo que no tenía que haberle traído, que ya me dedica esos 15 minutos antes de dormir, pero no es verdad. ¡Si él se acuesta antes!», exclamó Pepi denunciando los reproches de su marido. «Yo venía aquí para hablar de emprendimiento, no para esto«, terminó sentenciando el joven. Sin embargo, la pareja terminó su paso por el programa con un tono cordial bromeando sobre el posible sexto hijo que saldrá de esos 15 minutos diarios. «¡Será tu culpa Jorge Javier!», bromeaba el invitado antes de despedirse.