‘TardeAR’ alerta sobre la estafa en la que que se ha visto envuelta uno de sus rostros habituales

Este miércoles 21 de agosto, Nuria Grau, una de las reporteras de ‘TardeAR’, ha denunciado en directo haber sido víctima de una estafa por Bizum. Según ha explicado ella misma, hace algunas semanas le hackearon el teléfono y, aunque consiguió recuperar el dinero, ahora lo han vuelto a hacer. En esta ocasión, no ha logrado recuperarlo.

La periodista dice haber perdido 1.500 euros porque ha autorizado tres Bizum sin saber que lo estaba haciendo. Tras ser víctima de una estafa la vez anterior, Nuria Grau pidió a su banco que le notificara por mensaje cualquier movimiento que se hiciera en su cuenta. De esta forma, ha recibido una alerta de que se había detectado un movimiento fraudulento y le pedían que llamara a algún agente, o bien que entrara en su aplicación móvil.

La reportera de ‘TardeAR’ siguió estas indicaciones. Fue entonces cuando vio que de su cuenta bancaria habían salido casi 10.000 euros. La periodista se ha intentado poner en contacto con su banco, pero le han puesto en espera y no lo ha conseguido. Finalmente ha recibido una llamada de un número que a ella le aparecía como de su banco y un hombre, que se ha identificado como un agente, ha simulado explicarle lo que le había sucedido.

La reportera de ‘TardeAR’ ha perdido 1.500 euros

Una reportera de ‘TardeAR’ denuncia ser víctima de una estafa.

Así lo ha explicado ella misma en ‘TardeAR’: «Me dice que no me preocupe, que ya lo sabía y que me iba a ayudar para solventar esta nueva estafa, que había sido mediante el método de Bizum y ponía el nombre de una mujer». Según cuenta, le han dicho que para solucionarlo de una manera rápida solo podía hacerlo reclamando el dinero a través de otros Bizum. Muy nerviosa, Nuria ha solicitado tres entregas de dinero.

Sin embargo, lo que estaba haciendo realmente era autorizar estos movimientos. Fue un comentario del supuesto agente lo que le hizo desconfiar, así como el supuesto método para reclamar dinero. Ante sus dudas, el agente falso ha colgado.

Finalmente, la reportera de ‘TardeAR’ ha descubierto que no le habían quitado 10.000 euros de la cuenta, sino que le habían hackeado su móvil para hacérselo creer y ahora no podrá recuperar los 1.500 euros que ha enviado, ya que, según le ha dicho su banco y la policía, es ella la que los ha autorizado. Eso sí, afortunadamente a través del número de teléfono al que ha hecho los envíos intentarán identificar a la persona estafadora.