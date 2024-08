Ramoncín no se reprime ante lo que ve de Maduro en ‘Más vale tarde’: «Da vergüenza ajena»

Mucho se está hablando en los últimos días sobre la situación de Venezuela después de que Nicolás Maduro se negara a publicar las actas que daban su victoria en las pasadas elecciones. Este martes, ‘Más vale tarde’ analizaba los últimos movimientos del presidente venezolano y Ramoncín era incapaz de callarse.

Nicolás Maduro ha decidido eliminar WhatsApp de su móvil y lo ha hecho delante de todos sus seguidores en un acto. «Maduro tiene ahora una nueva cruzada», destacaba Marina Valdés dando paso a su compañera Carmen Ferrero para que explicara que ha sucedido.

El presidente venezolano asegura que WhatsApp es una amenaza para él, su Gobierno y todos sus seguidores. «También ha emprendido una cruzada contra otras redes y contra Elon Musk», explicaba la redactora asegurando que para Maduro todo esto es una orden de EEUU para acabar con él.

Tras ser preguntado por este asunto, Ramoncín era contundente. «En lo personal da vergüenza ajena«, recalcaba el cantante sin ningún tipo de pudor. «No quiero decir más del personaje«, aseveraba el colaborador de ‘Más vale tarde’.

«No tiene ningún tipo de credibilidad hasta que no muestre las actas. Son unas elecciones que se supone que son democráticas, que han estado controladas por personas que dicen que no están en absoluto de acuerdo con los resultados y por lo tanto se comporta como un autócrata, como un dictador por mucho que lo quiera disfrazar de otra cosa«, sentenciaba Ramoncín.

Ramoncín, rotundo sobre Nicolás Maduro: «No me gusta nada»

«Y luego otra cosa que me preocupa mucho. El daño que esta manera de actuar y esta forma de ser que hace a la izquierda me preocupa porque puede ser irreparable. Esto es gasolina para todos aquellos que creen que todas las izquierdas son iguales o que las personas progresistas cuando te insultan te dicen es que eres de Maduro. Este señor a mi no me gusta nada, pero ni un poquito, ni ahora ni nunca. Ni Chávez tampoco me gustaba», recalcaba el colaborador.

Tras ello, Ramoncín dejaba una última reflexión sobre la situación de Venezuela con Maduro al frente. «Yo soy de los que digo que Hitler era un dictador, pero Mao Tse-Tung también. Y esa izquierda cada vez existe menos, esa izquierda que reconoce el castrismo como algo deplorable o que reconoce que las cosas no se han hecho bien en algunos países. Esto no es un comportamiento de izquierdas ni progresista«, sentenciaba.