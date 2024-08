‘Ni que fuéramos’ da la sorpresa con el fichaje de este inesperado ex rostro de ‘Sálvame’

Quedan solo cinco días para que ‘Ni que fuéramos’ regrese a TEN y a Canal Quickie tras las vacaciones de verano. Y el espacio presentado por María Patiño ha dado la campanada con su nuevo e inesperado fichaje.

Tras confirmar los fichajes de Pipi Estrada y Luis Vicente Rico, más conocido como Pinocho, el supuesto hermanastro de Anabel Pantoja; ‘Ni que fuéramos’ se guardaba un auténtico bombazo para su regreso.

Desde hace unos días, la cuenta oficial de ‘Ni que fuéramos’ en «X» ha ido cebando varios titulares que habría dado en diferentes entrevistas su nuevo polémico y controvertido fichaje. «Yo no hablo, que hable el ruido del éxito» o «Mi director me dijo: no te pago para tanto».

Con estas pistas, las redes apuntaban a Aída Nizar. Y así será. Tal y como avanza Algo Pasa TV, la que fuera concursante de ‘GH 5’ y colaboradora de programas como ‘Crónicas marcianas’, ‘A tu lado’ y reportera de ‘Sálvame’ vuelve a la televisión.

💥Pues sí. Ella adora su vida, es una mujer de sueños cumplidos y ansía que todos lo seamos también. Por eso se convierte en la bomba que prepara #Niquefuéramos2S para su arranque de temporada. Aida Nízar vuelve a la televisión por todo lo alto. No os perdáis hoy TEN a las 15:50. pic.twitter.com/kVoJpqPQXS — Algo Pasa TV Oficial (@Algopasatv) August 28, 2024

El recado de TEN y ‘Ni que fuéramos’ a Sonsoles y Ana Rosa

Desde la cuenta de TEN también han querido cebar el fichaje asegurando que «el equipo ya sabe la noticia y se han quedado sin palabras». «Se viene el mejor fichaje de la temporada. Ni Escassi, ni María José Suarez», añaden en clara indirecta a los fichajes de ‘TardeAR’ e ‘Y ahora Sonsoles’.

💣HOY A LAS 15:50💣



El equipo de @TENtv ya sabe la noticia y se han quedado SIN PALABRAS 😶



Se viene el mejor fichaje de la temporada. Ni Escassi, ni María José Suárez.



Se viene bombazo @CanalQuickie @fabricantestv pic.twitter.com/wJCCRB44U3 — TEN TV (@TENtv) August 28, 2024

Por ahora se desconoce el papel que jugará Aída Nizar en la segunda temporada de ‘Ni que fuéramos’ aunque hay que recordar que su último trabajo fue como reportera en ‘Sálvame’ con su propia sección «Sálvese quien pueda», en la que tuvo algunos enfrentamientos y que no pasaba desapercibida para nadie.