Nacho Cano se enfrenta a Ana Rosa en ‘TardeAR’ y le da plantón en directo: «No voy a seguir hablando»

Este viernes, ‘TardeAR’ conectaba en directo con Nacho Cano para hablar de la última hora del caso en el que se ha visto envuelto tras ser acusado de contratación ilegal de emigrantes para su espectáculo ‘Malinche’. Y pese a que Ana Rosa Quintana no dudaba en ponerse de parte del artista, el que fuera miembro de Mecano plantaba a la presentadora por sentir que le habían hecho una encerrona.

Nacho Cano acusa ahora a la policía de intimidar a los 17 estudiantes mexicanos que fueron contratados de forma ilegal para su espectáculo al tratar de retenerles cuando viajaban junto a él para disfrutar de unas vacaciones pues tenían que ir a declarar de forma presencial en el juicio, aunque el juez decidió suspender dichas declaraciones por ahora.

Nada más saludarle, Nacho Cano quería corregir a ‘TardeAR’ porque según él había escuchado dos informaciones que no se ajustaban a la verdad. «La primera es que estos chicos tenían todos los gastos pagados y además cobraban 500 euros», trataba de defender el productor musical. «¿Cuántos eran los becados?», le cortaba Ana Rosa lánzandole esa pregunta.

«En un principio eran 20. Cuando salen de México firan un papel en el que si no están a la altura del programa de becas para aprender Malinche y trabajar en México», explicaba Nacho Cano. «De los 20 hay una que denuncia y los otros 19 que tienen otra versión absolutamente de todo. A mí me parece que todo está llevado al límite la verdad», soltaba Ana Rosa.

«De los otros 19 hay dos chicas que se van porque no llegaban al nivel, como tendría que haber sido esta. Lo que pasa es que esta chica, que se fue a las dos semanas porque montaba un guirigay. A mi se me detiene por algo que está bien hecho, todo estaba hecho en base a lo que dice la embajada», proseguía diciendo Nacho Cano. «A mí es que toda esta detención después de lo de Puigdemont me llama la atención», aseveraba Ana Rosa cuestionando así la causa en la que está envuelto el artista y dándole la razón de que hay algo político detrás.

Tras ello, Nacho Cano explicaba que la policía de centro decía que como los chicos se iban a ir «queremos que presten declaración». «El juzgado en vez de enviar las citaciones a los letrados van a buscarme a mi casa, van a buscarme al teatro de Ibiza, a ellos les están esperando nueve policías en el teatro de Ibiza para otra vez de alguna manera la maquinaria del achantamiento. Y cuando estoy en el avión llega la notificación de que ya no testificamos y la razón es que una de las personas estaba en México, pero es alguien que no iba a testificar», trataba de contar el productor.

«Ahora somos nosotros los que queremos que testifiquen antes de que se vayan porque la tergiversación y toda la movida que se han montado y todo esto con el apoyo de La Sexta que llaman a todas partes, la especie de Gestapo que se han creado…», seguía diciendo Nacho Cano.

Nacho Cano planta a ‘TardeAR’ y se enfrenta con Ana Rosa: «No está equilibrado»

Era entonces cuando Ana Rosa Quintana le contaba a su invitado que tenía en el plató a Beatriz Uriarte, que es la abogada de Leslie, la chica que le ha denunciado. «Si, estoy sorprendida por las manifestaciones que se están realizando. Me molesta que se falte a la verdad, las notificaciones han sido perfectamente enviadas a todos los abogados por parte del juzgado porque yo soy parte y lo tengo», destacaba la abogada.

«Por favor no diga que falto a la verdad, señora abogada yo no sé quién la paga a usted y si Leslie cuando va a los platós cobra que creo que sí», le replicaba Nacho Cano. «No se preocupe que no me paga ningún político ni la policía ni hay ninguna cospiración», le respondía Beatriz Uriarte. «Nosotros no hacemos negocio con esto señora abogada», le soltaba Nacho Cano. «A ver no quiero ninguna confrontación aquí, creía que te tenía que avisar», advertía Ana Rosa al ver que se le iba de las manos la conexión.

«Yo vivo de esto toda mi vida y yo les he dado a estos chicos una oportunidad maravillosa. A esta señorita que es una señorita bastante mentirosa y la están utilizando ustedes no sé para qué no tiene vergüenza de lo que está diciendo y no tiene sustento y la justicia pondrá a cada uno en su sitio. Por favor le pido a los jueces que sean honestos porque sino los ciudadanos libres como yo estamos perdidos por gente como usted que se vende a lo que sea señora abogada», soltaba Nacho Cano.

Al escuchar sus ataques, tanto Ana Rosa Quintana como Manu Marlasca daban la cara por su colaboradora. «Es una abogada de un despacho muy prestigioso», aseveraba la presentadora. «Pues si es una profesional que no diga que yo falto a la verdad», se quejaba el productor musical. «Yo cuando hablo, hablo con conocimiento de causa y en esa notificación consta que todos estamos perfectamente notificados», se defendía Beatriz Uriarte.

«Perdona Ana Rosa yo pedí que estuviera mi abogado y no está así que no quiero seguir hablando«, afirmaba Nacho Cano antes de levantarse y abandonar la conexión quitándose el micrófono y el retorno. «Esto no está equilibrado», seguía diciendo. «Tienes toda la razón Nacho, te explico Beatriz está aquí porque es colaboradora, no por ser la abogada de la otra parte», le explicaba Ana Rosa. «Lo siento Ana Rosa pensé que esto iba a ser otra cosa, lo siento, te quiero mucho pero acaba aquí mi intervención», añadía Cano antes de irse.