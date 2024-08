Lo que Iván González llega a decir de Aitana tras su ruptura con Sebastián Yatra incendia ‘TardeAR’

No se habla de otra cosa. Aitana Ocaña y Sebastián Yatra han roto de nuevo su relación tres meses después de haberse dado una segunda oportunidad tras una primera ruptura. Este miércoles, ‘TardeAR’ analizaba la última hora e Iván González no se reprimía su crítica hacia la cantante.

Y es que según Omar Suárez, Aitana Ocaña ha decidido viajar hasta Ibiza junto a dos amigas para superar esta ruptura con el cantante colombiano. Así, la que fuera segunda finalista de ‘OT 2017’ ha alquilado una villa para pasar unos días en las islas pitiusas. «Son 200 metros lo que es la casa, pero 5000 de parcela, y tiene servicios adicionales que se pueden contratar, como la comida y bebida, chef privado que te cocina, desplazamientos privados y también entrenador personal y fisio», explicaba el colaborador de ‘TardeAR’.

Tras escuchar las explicaciones de Omar Suárez, Beatriz Archidona abría el debate en la tertulia VIP y era Iván González el que no se cortaba nada a la hora de cuestionar la actitud de Aitana tras esta inesperada ruptura después de que hace solo unos días la cantante le dedicara unas bonitas palabras a su pareja.

«Yo siento pena de Aitana, imagínate superar una ruptura en una villa de lujo… Estoy hablando con ironía, lógicamente», soltaba el colaborador sin cortarse un pelo. «Las cosas materiales muchas veces no pueden suplir lo que es el amor, ¿eh? La tristeza que tiene por dentro yo creo que no se la va a solucionar», destacaba por su parte Manuel Díaz El Cordobés.

Por su parte, Carolina Ferre recordaba que Aitana ya tenía experiencia en rupturas tras haberlo hecho con Miguel Bernardeau y el propio Yatra hace unos meses. Asimismo, la valenciana cuestionaba a la catalana pues consideraba que «es muy joven para esos gastos».

«A mí no me parece tan cara, para ser en Ibiza la veo muy barata. Que tú digas: yo no me gastaría eso, vale, pero los precios de Ibiza son más caros», le respondía entonces Iván González.

Beatriz Archidona frena a Iván González por lo que suelta de Aitana

Finalmente, el que fuera tronista de ‘MHYV’ y novio de Oriana Marzoli no se podía contener y lanzaba un último dardazo a Aitana. «Aitana no estará tan mal porque la que está mal se va a la casa del pueblo, con la madre, con el padre”, en lugar de irse a una villa de lujo en una isla», soltaba sin piedad Iván González. «Eso ya no se lleva», le reprochaba Beatriz Archidona. «Depende de la lectura que quieras hacer. Y la lectura de Yatra igual es que está buscando nuevas candidatas, haciendo deporte», cuestionaba Omar Suárez.

Pero lejos de quedarse ahí, Iván González insistía en su crítica a Aitana después de defender a Sebastián Yatra después de ver un vídeo haciendo deporte y de que ‘TardeAR’ recordara todas las relaciones de la cantante. «Él no dijo que fuera infiel dijo que no se imaginaba estar tanto con la misma persona y luego ya la gente sacó las cosas de contexto. Nunca ha sido infiel porque no ha tenido una relación larga», aseveraba el colaborador.

«Tú estás defendiendo a Yatra y te sientes identificado ehhh porque te veo una defensa muy fuerte», le replicaba Beatriz Archidona. «Hablando de Aitana, al final lo que vemos aquí que es el típico perfil que no suelta una liana sino tiene otra en la mano. Siempre que ha dejado un novio no ha tenido un luto y dolor, sino que ha tenido su próximo rollo», soltaba sin pudor Iván González. «Pues que se líe con quien quiera que está en la edad de eso», le espetaba Laura Sánchez. «Y él también», trataba de defender Iván.