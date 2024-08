Jorge Javier sorprende con este pronunciamiento sobre la continuidad de ‘El Diario de Jorge’

Este jueves 1 de agosto, Telecinco ha ofrecido la cuarta entrega de ‘El Diario de Jorge’, el nuevo talk show que recupera el espíritu de ‘El diario de Patricia’ y con el que Jorge Javier Vázquez ha regresado a las tardes de Telecinco un año y un mes después del final de ‘Sálvame’.

Por ahora, ‘El diario de Jorge’ no termina de arrancar en audiencias y es que el programa se ha estrenado en pleno verano y con los JJOO de París 2024 como gran rival además de ‘Sueños de libertad’, que sigue funcionando cada tarde en Antena 3.

En el estreno, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez anotó un 9,4% y 873.000 espectadores elevando en seis décimas el registro promediado en esa banda horaria por Telecinco en el mes de julio (8,8%). En su segundo día, ‘El diario de Jorge’ bajaba hasta un 8,1% y en el tercer programa descendía hasta un 7,9%.

Unas audiencias que no son nada halagüeñas de cara al futuro de ‘El diario de Jorge’ en las tardes de Telecinco. No obstante, es pronto aún para hacer valoraciones y habrá que esperar a ver que pasa con el espacio de Jorge Javier una vez acaben los Juegos Olímpicos en TVE.

Por lo pronto, Jorge Javier Vázquez ha querido dejar claro este jueves que ‘El diario de Jorge’ ha llegado para quedarse a las sobremesas de Telecinco. Toda una declaración de intenciones que habrá que ver si se cumple o si el espacio sigue los pasos del fallido ‘Cuentos chinos’.

El alegato inicial de Jorge Javier con la que despeja las dudas con ‘El diario de Jorge’

«Bienvenidos a ‘El diario de Jorge’, jueves 1 de agosto son las 15:46 en riguroso directo. Felicidades a los que vayan a arrancar sus vacaciones, nosotros estaremos aquí en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y mogollón de tiempo aquí para acompañaros«, sentenciaba el catalán.

Tras ello, Jorge Javier también ha querido lanzar un aviso a todos los espectadores ante las críticas que ha recibido por estar perdido con las tarjetas y con las diferentes puertas del plató. «Hoy además con el firme propósito de que las fichas no me traicionen y que las vaya yo manejando con mayor soltura que estos días, que he estado súper torpe. Pero bueno estamos empezando«, finalizaba el presentador.