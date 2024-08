Ernest Riveras, de TVE, se despacha con crudeza contra Nico Abad y le llama «mala persona»

Las dos grandes voces durante los últimos de las carreras de motos televisadas en nuestro país se han declarado la guerra. Todo comenzó cuando Nico Abad, antiguo narrador en Telecinco, se burló del estilo de Ernest Riveras durante un directo en Twitch hace tres semanas. Ante los ofensivos comentarios que recibió, el periodista de TVE no ha dudado en contestar acusándolo de «mal compañero»,

Nico Abad se encontraba en mitad de una charla con el periodista especializado en motor Mela Chércoles cuando sorprendió con un duro juicio sobre su compañero de profesión. Cuando el anfitrión mencionó los Juegos Olímpicos de París, precisamente cubiertos por Riveras, el invitado no tardó en descalificar al narrador.

«A mi no me gusta esa narración de datos. Me parece irrelevante, pero quiero dejar claro que solo es una opinión sobre su manera de narrar», aseguró el presentador de forma despectiva sobre Ernest Riveras. Pero el periodista no se quedó ahí, y extendió su burla más allá revelando lo que le dice a sus alumnos cuando le cuentan que han coincidido con el locutor. «¡Cuidado, que voy a deciros cosas!», señaló con sorna.

Ernest Rivera responde a Nico Abad: «Yo nunca he sido trending topic por algo malo, él sí»

Tres semanas después, la respuesta del narrador de TVE ha llegado, y lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram. En un primer vídeo titulado «Los puntos sobre las íes», el comunicador se dirigía directamente a su compañero de profesión completamente tajante. «El mes que viene cumplo 60 años y en marzo cumplí 38 en el periodismo», comenzaba señalando, asegurando que «no quiere polémicas», aunque más tarde entró de lleno.

«Yo estaba al margen de todo lo que era MotoGP y, de repente, una persona me ha metido aquí y ha sacado mi nombre sin venir a cuento. Esa persona es Nico Abad. Intentaré no nombrarle mucho», explicaba Ernest Riveras para poner a sus seguidores en situación. «Como en esa charla se me faltó el respeto y a la verdad, estoy en mi derecho a contestar… Criticó mi manera de comentar y yo no soy un ofendidito. Tiene todo el derecho de decir que no le gusta mi manera de comentar», sentenció el comunicador.

«Me la trae al pairo lo que piense esta persona de mi manera de comentar. Igual que yo nunca me he expresado sobre su forma de comentar… y podría. Al final, yo nunca he sido trending topic por mi manera de comentar por algo malo y él lo ha sido permanentemente. Y esto sí es un dato«, señalaba el periodista en referencia a las constantes críticas que Abad solía recibir cuando narraba las carreras de motos en Mediaset.

«Si vuelves a cuestionar mi valor como profesional…»

Fue entonces cuando Ernest Riveras sorprendió con una contundente advertencia a su compañero. El narrador aseguró que se trata de una «mala persona» y un «mal compañero» después de rememorar algunas de las bajezas que habría tenido que soportar de él cuando coincidieron en DAZN. Recuerda que en una ocasión, propuso la idea de hacer una conexión al inicio de temporada con todos los que alguna vez habían narrado las motos a modo de homenaje y que «Abad fue el único que declinó».

«No soy tonto. Sé que tú vives de esto y le vas a sacar mucho rédito a esto. Y me da igual. Ya está. Para mí esto se ha terminado. Tú me has arrastrado a la arena, yo te he contestado y para mí punto final«, sentenciaba Riveras no sin antes advertir a Abad sobre lo que ocurrirá si vuelve a encontrarse con un escenario similar por su parte.

«Sólo te digo que si vuelves a cuestionar mi valor como profesional, haré dos cosas: lo pondré en conocimiento del colegio de periodistas y el próximo vídeo no será tan amable y educado», terminó señalando Ernest Riveras en tono de amenaza contra el antiguo narrador de motos en Telecinco, que de seguro responderá en futuras retransmisiones.