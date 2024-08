Antena 3 programa esta inesperada baza para afrentar al estreno de ‘Gran Hermano’ en Telecinco

Si este martes hablábamos de que Antena 3 podría ponerle las cosas difíciles al regreso de ‘Gran Hermano’ a Telecinco pues la cadena de Atresmedia ha empezado a anunciar el estreno en televisión de ‘Padre no hay más que uno 3’, ahora parece que los planes del canal de San Sebastián de los Reyes son otros.

Y es que aunque todo apuntaba a que sería la cinta de Santiago Segura la baza que arrojaría Antena 3 contra el estreno del reality de Telecinco, parece que finalmente será Joaquín Sánchez el que tenga que enfrentarse a Jorge Javier Vázquez.

Ha sido el propio Joaquín Sánchez el que se ha ido de la lengua y ha adelantado en ‘El partidazo’ de COPE que Antena 3 estrenará ‘Emparejados‘, el espacio del que solo grabó un piloto hace unos meses, el próximo jueves 5 de septiembre, es decir el mismo día que llegará ‘Gran Hermano’ a Telecinco.

«Es un programa único, especial y lo emiten el 5 de septiembre después de El Hormiguero», soltó sin pensárselo el ex futbolista del Betis en el programa que presenta Juanma Castaño. No obstante, por ahora Antena 3 prefiere no manifestarse sobre si será ‘Emparejados’ la oferta con la que se enfrentará al reality.

En el caso de ser así y al tratase de un solo especial no sería descartable que Antena 3 optara por afrentar el estreno de ‘Gran Hermano’ con ‘Emparejados’ y dejar el estreno de ‘Padre no hay más que uno 3’ para la siguiente semana para evitar que la audiencia se enganche a las tramas de lo que ocurra en la casa más famosa de la televisión.

Así es ‘Emparejados’, el programa que podría enfrentarse a ‘Gran Hermano’

Bebiendo del género talk show, el programa se divide principalmente en varias fases. En la primera, el matrimonio da la bienvenida a una pareja famosa que se somete a una entrevista, al más puro estilo ‘El Hormiguero’. Para este piloto se contó con la participación de una de las parejas que más han dado que hablar en el mundo del corazón desde hace más de 20 años: Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

El torero y su mujer son los grandes invitados de ‘Emparejados’, tal y como avanzamos también en exclusiva en El Televisero el pasado mes de abril. Aunque no son los únicos pues también participan en este programa especial, que se enfrentaría a ‘Gran Hermano’, otros dos rostros conocidos por la audiencia: Almudena Cid y Lorena Castell.

Tras ello, el programa continúa con una serie de retos en los que Joaquín Sánchez y Susana compiten contra la pareja invitada, con la ayuda del público y con un premio en común para todos los asistentes.

Finalmente, el programa vira en una especie de dating show en el que una persona del público es elegida para encontrar el amor entre cinco pretendientes, también escogidos entre el público, y de los cuales solo puede quedar uno.

Para conseguir que triunfe el amor entre los participantes, y como reclamo de audiencia, Joaquín y Susana, como maestros de ceremonia, se ayudarán de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, con quienes se batirán en duelo Joaquín Sánchez y Susana Saborido en los diferentes retos del espacio producido por Proamagna (‘Joaquín, el novato’, ‘Mi casa es la tuya’).