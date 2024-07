‘La Promesa’: Avance capítulo del miércoles tras el brutal ataque a Martina y una visita sorpresa

La afrenta de Ayala a Petra delante de la marquesa en La Promesa consigue que el ama de llaves se contenga y no exponga sus sospechas, pero eso no le impedirá amenazar al conde con buscarle la ruina. Rómulo tiene un acercamiento con Santos. Gracias a ello, quizás no todo esté perdido con el muchacho y consiga hacerle cambiar de actitud.

La decisión de ayudar a Virtudes llega a sus oídos. Ella se deshace en agradecimientos con los responsables. Pero no todo son buenas noticias en la zona de servicio. Gregorio ha vuelto a Luján y la inquietud es máxima. Rómulo le cuenta a Alonso la reaparición del exconvicto y tomarán una medida radical.

Entretanto, Cruz sigue preocupada por su hijo y no duda en pagarlo, una vez más, contra algunos de sus invitados. Inquieta está también Jana. Para calmarla, María Fernández se ofrece a buscarle un vaso de leche en mitad de la noche y descubre a Gregorio conspirando con Petra y que Pía no está muerta realmente, lo que le deja con los huesos helados.

Por último, Martina sufrirá un sorprende y brutal ataque de Juana, su compañera de habitación en el manicomio, y lo ocurrido llegará a La Promesa y todos, como es lógico, se preocuparán mucho. Aunque eso no es lo peor que está por llegar para Martina en ese sanatorio.

Avance del capítulo 390 de ‘La Promesa’ del miércoles 3 de julio

Martina se defiende del ataque de su compañera de habitación, pero lo ocurrido llega a La Promesa y todos se preocupan mucho. Rómulo le cuenta a Alonso la reaparición de Gregorio y toman una medida radical para que Jana pueda llevarle provisiones a la señora Adarre sin levantar sospechas. Se trasladará un tiempo con María Fernández a la cueva donde se halla escondida.

La relación entre Catalina y Adriano se va estrechando cada vez más, ¡la tensión entre ambos es indudable! Vera le dice a Lope que está enamorada de él y está dispuesta a enfrentarse a Santos… pero se ve desarmada cuando el lacayo le pide perdón, dispuesto a cambiar. Virtudes miente a Ricardo, al tiempo que la familia Luján recibe una visita sorpresa en La Promesa que no se esperaban.