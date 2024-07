Fayna Bethencourt denuncia en ‘De Viernes’ su situación tras la detención del Yoyas: «Esto no es el final»

Fanya Bethancourt acudió a ‘De viernes’ dispuesta a sincerarse como nunca sobre los más de 20 años de maltrato junto a Carlos Navarro ‘El yoyas’. Tras varios años huyendo de la justicia, su agresor ha ingresado por fin en prisión, y aunque la ex concursante de ‘Gran Hermano 2’ ha puesto fin a su calvario, teme que ni ella ni sus hijos podrán escapar nunca de los abusos del catalán.

Todo comenzó en la casa de ‘Gran Hermano’, donde los espectadores pudieron vivir los primeros meses de la historia de amor entre Fanya y Carlos. Sin embargo, su relación se convertiría pronto en un relato de terror que se ha saldado tras casi dos décadas y media de maltrato físico y psicológico. El pasado 22 de junio, después de dos años huyendo de la justicia, ‘El yoyas’ ingresó en prisión.

Este viernes, Fanya Bethencourt acudía al programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para contar su verdad, pero lo hacía a través de una videollamada. «Debido a una ansiedad crónica, ahora mismo prefiero estar aquí, junto a los míos, y no alejarme demasiado por ahora», comentó la invitada de ‘De viernes’ antes de comenzar su duro relato. Para empezar, la joven no dudó en explicar cómo fue recibir la esperada noticia tras tantos años esperando a la justicia.

Fanya Bethencourt sobre ‘El Yoyas’: «Seguirá yendo a por mi»

Fanya Bethencourt en ‘De viernes’

«Fue como si tuviese una piedra muy pesada sobre la boca del estómago y me la quitaran. Toda esa tensión se liberó de golpe», explicó Bethancourt tras asegurar que vivió «problemas de ansiedad en los días posteriores». Sobre la reacción de sus hijos, aseguró que «ha sido un alivio para todos», sin profundizar demasiado. Aún así, señaló que «ellos decidirán en un futuro» si quieren pronunciarse sobre todo lo vivido con su padre o no.

Y aunque Fanya Bethancourt sintió alivio al conocer la noticia, la inseguridad con la que vive tomó el control rápidamente. «El miedo empezó hace muchos años, no se acaba de ir. Cuando a él le cogen recibo muchísimo cariño. Una de las cosas que te dicen es que ‘ya eres libre’ o que ‘ya puedes estar tranquila’, pero no puedo porque no tengo la sensación de que esto sea el final», aseveró la canaria.

«Una de las primeras cosas que pensé fue ‘Va a seguir atacándome‘», añadió Bethancourt, que dejando a un lado su miedo, se dirigió una vez más a todas las mujeres maltratadas que se ven reflejadas en su historia. «No me olvido de vosotras. Sé que su caso no se ha solucionado, siguen teniendo miedo y su maltratador sigue ahí. No me olvido», aseguró la invitada de ‘De viernes’ antes de criticar duramente la ética de algunos medios de comunicación.

«Cuando reconozca que es un maltratador empezará a curarse»

«Están defendiendo a una persona que ha maltratado sistemáticamente a otra durante años», insistió la joven, que aseguró incluso que «lo que le da poder» a su agresor es cómo ciertos medios le siguen dando difusión. «Va a morir matando, seguirá yendo a por mi», lamentó Fanya Bethancourt, que sin embargo quiso dejar claro que su agresor ya no tiene poder sobre ella.

Y es que, insistió en que, hasta que ‘El yoyas’ no sea consciente de sus actos, no podrá cambiar. «Cuando reconozca que es un maltratador, empezará a curarse», explicó la víctima. “Han habido momentos maravillosos en nuestra relación. Es difícil ser un monstruo todos los días. Pero son espejismos, son momentos puntuales. Por desgracia, lo otro tiene más peso”, añadió Bethancourt.

“Solo soy la cara visible de todas esas mujeres que siguen viviendo con miedo porque sus maltratadores condenados siguen en la calle. Déjenme coger un poco de fuerza, que lucharé para hacer justicia y que la cosa cambie”, terminó señalando Fanya Bethancourt para dejar claro que, aunque el miedo sigue presente en su vida, no piensa rendirse por hacer justicia a todas las historias como la suya que siguen silenciadas.