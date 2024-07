Daniel Grao vuelve con ‘HIT’ tras una «dura» espera y en polémico horario: «No tengo ni idea de por qué»

TVE estrena este martes 16 de julio en horario de late night la tercera temporada de ‘HIT‘, la serie juvenil que protagoniza Daniel Grao y que ha estado guardada en el cajón durante más de dos años. Hablamos en exclusiva con el actor protagonista de esta larga espera y nos avanza la trama de su personaje en los nuevos capítulos que se ambientan en la isla de la Palma, después de la erupción del volcán.

A diferencia de la primera y segunda temporada, en esta, las aulas del Anne Frank no son las protagonistas, sino un centro de desintoxicación al que HIT ingresa para curar su adicción al alcohol. Allí se encontrará con Lena, la alumna del instituto con la que tuvo muchos problemas. ¿En qué se parecen el actor y el personaje? ¿Por qué se ha elegido Canarias como destino tras dejar atrás el instituto en Puertollano?

Vuelve ‘HIT’ después de dos años. ¿Cómo ha sido retomar el proyecto?

DANIEL – Feliz, feliz de que la serie la pueda ver la gente, la puedan ver en Televisión Española, en RTVE Play, donde quieran, pero que la puedan ver.

¿Cómo ha sido esta espera de dos años?

DANIEL – Ha sido dura, sobre todo cuando ya tienes el trabajo ahí. Es verdad que no es una serie que necesites tener la temporada anterior muy pegada, porque cada temporada tiene una temática distinta, especialmente esta, que por primera vez HIT no da clase, no está en un centro educativo, se ingresa voluntariamente en este otro centro, en La Palma, para trabajar su adicción al alcohol y se va encontrando por el camino a nuevos personajes. Podría ser la primera temporada. Pero cuando ya has hecho las otras dos, sí que tenía ganas de compartirla con la gente.

Cambia totalmente tu rol de ser profesor a paciente.

DANIEL – Le va a costar, porque su tendencia natural es la gente joven y en esta ocasión hay distintas edades, pero hay un grupo joven llevando sus propios problemas de salud mental y adicciones al sexo, a las drogas, algunas patologías diagnosticadas y demás, y su tendencia natural es intentar ver qué les pasa a ellos, salvarles, y el equipo terapéutico le va a llamar al orden varias veces para que se mire a sí mismo y vea qué le pasa a él y se deje de intentar ayudar o salvar a los otros.

Eso me decían los propios actores, que te venían como una figura paterna, que intentabas siempre ayudarles. No sé si ellos te han ayudado a ti también.

DANIEL – Por supuesto. Además, yo creo que mi personaje y yo mismo somos un poco bisagra entre dos generaciones. Además, yo guardo cierta similitud con mi personaje, con esta cosa un poco «Peter Pan». Entonces, es interesante, porque yo creo que al espectador le pasa también.

La generación de los padres pueden ver a alguien que sabe de lo que está hablando este profesor, pedagogo. Y por otro lado, los chavales no lo sienten tan lejos, como a la generación de sus padres, también por su carácter gamberro, contracorriente, subversivo. Es interesante en ese sentido que pilla un poco entre dos aguas.

¿Cómo toma la decisión tu personaje de dar el paso y de internarse aquí para solucionar este problema?

DANIEL – Él sufre dos grandes recaídas en las temporadas anteriores ante situaciones muy críticas. Al finalizar la segunda, cree que si puede llegar a ser útil a alguien en el futuro, antes se tiene que sanar eso, tiene que curarse. Lo que pasa es que lo vive como algo contradictorio, porque una parte de él quiere, pero cuando tiene que abrirse y ver que hay ahí, hay resistencia. De hecho, todo empieza en forma de pesadillas. Una vez en el centro empieza a tener una pesadilla recurrente y ahí el terapeuta va a aprovechar ese hilo y va a tirar de ahí.

Esta temporada se grabó en La Palma después del contexto de la erupción del volcán. No sé cómo afecta a tu personaje este tema…

DANIEL – Sí, no es caprichoso que el creador de la serie elija La Palma después del volcán. Porque le apetecía, además, volver a hablar de eso, que a veces las noticias son una moda y de pronto parece que ya no ocurrió nada y hay gente que perdió todo, su casa, su negocio, lo que fuera. Además, nos da este contexto de isla paradisíaca, que a mí me gusta mucho esta mezcla de una cosa como bella, con esta gente, esta juventud preciosa y demás, y hablar de cosas oscuras y dolorosas. Esta mezcla es bonita, pero, por supuesto, no obviamos lo del volcán y, de hecho, hay una trama que va sobre eso.

Es la primera temporada que toca de lleno la salud mental, porque antes era un poco más educativo. ¿Qué importante es que se hable de estos temas en la ficción? ¿Cómo lo ves como actor y como persona también?

DANIEL – Yo creo que es la base de todo. Se le llama salud mental, que está bien, porque así sabemos de qué hablamos, pero es verdad que a veces, cuando acuñamos un nombre, se vuelve algo homogéneo. En realidad, a lo largo de todas las generaciones hemos tenido traumas, cosas que no hemos resuelto, cosas que todavía nos duelen, que las arrastramos, pues es la base, porque luego desde ahí somos adultos, desde ahí somos profesionales, desde ahí tomamos decisiones, desde ahí somos políticos, desde ahí va el mundo.

Entonces, todo lo que podamos sanar eso… a mí me parece vital. Y luego, lo que me gusta mucho de ‘HIT’ es que lo hace este personaje, como es tan gamberro, lo hace sin perder lo lúdico, la ironía, también el reírse de ciertas patologías y ciertos problemas. Me viene a la cabeza el personaje de Carmen Balaguer con un síndrome de tourette y lo convierte en algo cómico, tierno, pero que si se tiene que hablar en serio, también lo hacemos.

¿En qué rasgo de la personalidad de Hit te identificas como persona?

DANIEL – En varios (risas). Yo creo que lo inconformista, peleón, y de que a todo le tiene que buscar un «¿Esto de dónde viene?. Y no me sirve porque es así y punto. Esa cosa un poco peleona con lo establecido, lo comparto bastante con el personaje.

¿Con qué tres palabras definirías esta nueva temporada?

DANIEL – Eso es difícil. Yo, que suelto tantas (risas), pero…. Salud, mental, belleza… Siempre parece que nos ponemos serios y nos ponemos como más grises. Y no, hay humor y belleza en todo el sentido de la palabra. Es algo bello porque al final es desde la empatía, es de conocer más al otro…

Pero en el día a día, claro, en ese centro convivimos y vemos qué quiere decir tener no sé qué, e intentamos ir mucho desde la pregunta. Hit ahí es el pedagogo, también se junta a ellos preguntando «¿Oyes es voces?», «pero ¿qué te dicen?», «¿Y cómo es? Y quieres saber. Es un poco lo que se preguntaría el espectador.

Se ha comentado mucho la decisión por parte de la cadena de pasar esta serie a late night, la franja horaria de madrugada.

DANIEL – Pues con cara de interrogante, porque no tengo ni idea de por qué. Sí que sé que la primera y la segunda nos fue muy bien, tanto en datos como, sobre todo, en la unanimidad de la crítica: ‘Esto es lo que tiene que hacer una tele pública, porque entretiene y al mismo tiempo habla de temas que están ahí, que son sociales’.

Yo me agarro a la felicidad que me da que no esté en un cajón, que se pueda ver a la hora que sea y, sobre todo, que luego tenemos la plataforma y ahí ya a demanda, cada uno la puede ver cuando quiera, y las otras plataformas que seguirán viniendo. La serie ya tiene más recorrido.

Genial, muchas gracias y esperemos ver esta temporada y una cuarta…

DANIEL – Muchas gracias, un placer.