Santiago Segura le pega un indigesto hachazo a Lolita Flores por su mofa en ‘Tu cara me suena’

Esta semana, Conchita tuvo que enfrentarse al reto de imitar a Sabrina Carpenter en ‘Tu cara me suena’, y no todos los miembros del jurado sabían de quién se trataba. Una vez terminó la actuación, Lolita dejó claro que nunca había oído hablar de la intérprete de ‘Espresso’, y Santiago Segura pareció algo molesto por el tono de la jurado. Tanto, que el cómico acabó frenando a la cantante por sus ofensivas palabras sobre la estadounidense.

La concursante reconoció que era uno de los personajes más difíciles a los que se había enfrentado en lo que llevaba de edición. «No para ni un segundo», confesó Conchita antes de ofrecer su mejor imitación en el escenario. Y aunque no fue su mejor semana, el jurado supo valorar el reto al que la cantante se había enfrentado.

Santiago Segura: «Nos hemos ventilado la carrera de Sabrina Carpenter»

Carlos Latre alabó la manera en la que Conchita había logrado rebajar su voz para llegar al leve susurro que caracteriza a Carpenter, pero Lolita se encontraba algo perdida. Fue ahí cuando reconoció que había conocido a la cantante de ‘Espresso’ a raíz de la actuación del programa. «La veo sosa», aseguró la miembro del jurado antes de que Santiago Segura le llamase la atención.

Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Santiago Segura en ‘Tu cara me suena’

En un breve momento de confusión, la concursante pensó que se estaba refiriendo a ella al decir sosa, pero Lolita lo dejó bien claro. «A mí me gusta que tú imites a personajes potentes, porque tienes raza. Yo no he dicho que seas sosa, he dicho que Sabrina Carpenter es sosa de cojones», sentenció la cantante desatando las risas entre el público.

«Y lo dice Lolita que la conoce de toda la vida», añadió Manel Fuentes con algo de ironía al cómico momento. Pero quién no se estaba riendo tanto era Santiago Segura, que sorprendió al resto con su recado para su compañera del jurado. «Nos hemos ventilado la carrera de Sabrina Carpenter gracias a Lolita«, comentó con sorna el cómico.

«La hemos desplumado. El Madison Square Garden está llamando para decir que Sabrina Carpenter no actúe y que lo haga Lolita», insistió el sustituto de Àngel Llàcer, dejando en evidencia la dureza con la que la cantante había juzgado a la estadounidense ante el público del programa sin ningún motivo aparente.