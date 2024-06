Roberto Brasero cuenta la parte mala de ‘El Desafío’ tras lo vivido: «No podía respirar»

Roberto Brasero fue la estrella invitada de este martes en ‘El Hormiguero’. El meteorólogo visitó a Pablo Motos para repasar cómo se presentan las temperaturas en la recién estrenada estación estival, pero acabó pronunciándose sobre su paso por ‘El Desafío’. El presentador mostró en exclusiva imágenes de su concurso y el invitado acabó confesando cuál fue su peor experiencia en el programa de retos.

Tras un inicio de entrevista en el que el meteorólogo explicó por qué junio puede cerrar como uno de los meses menos cálidos de lo que va de año, Pablo Motos fue directo al grano. «Quiero hablar de otra cosa porque la gente no lo sabe todavía… pero te van a poder ver en ‘El Desafío'», anunció el valenciano antes de revelar que iban a mostrar las primeras imágenes en exclusiva.

Roberto Brasero se pronuncia sobre su paso por ‘El Desafio’

«Lo he vivido como un campamento de verano», comenzó explicando Roberto Brasero cuando el presentador le pidió que resumiese su paso por el concurso de Antena 3. «Es difícil de explicar, es un concurso pero vives cosas muy intensas. Tienes que ir todos los días casi, generas una amistad, unas relaciones», aseguró el presentador. Y es que, a rasgos positivos, insistió en que había sido una experiencia muy gratificante.

Roberto Brasero en ‘El Hormiguero’

«Imagínate 21 días pasándolo bien, haciendo pruebas…», señaló el meteorólogo de Antena 3 antes de que Motos le interrumpiese. «Bueno, ha habido ratos que no», espetó el presentador haciendo que su invitado rememorase un incidente que marcó su experiencia en el concurso. «Que te quemen a lo bonzo… voy a poner unas imágenes», insistió el comunicador antes de mostrar un vídeo de la peligrosa prueba a la que se enfrentó Brasero.

«Fue llegar y dijeron, Brasero que se queme», apuntó el invitado con humor antes de sincerarse sobre lo ocurrido. Y es que, nada más llegar al gimnasio donde entraba para el programa, lo primero que probó fue el gel que usan para enfrentarse a las pruebas de fuego. «Mi primer contacto con ‘El Desafío’ fue una llama de medio metro sobre mi mano. Además, no quemaba, sentía frío», reveló Roberto Brasero, que más tarde se enfrentaría a las llamas en el programa.

«Luego empiezan en las piernas, van subiendo un poquito y de repente estás atravesando una columna de fuego», adelantó el invitado antes de revelar cuál fue el inconveniente que no esperaba en dicha prueba. «La parte mala es que ‘El Desafío’ siempre va a más y más. Hay unas cosas que van sucediendo y se reducía el aire, entonces yo podía respirar», explicó Brasero sobre uno de los primeros ensayos.

«Te ha dado una taquicardia de recordarlo»

Fue entonces cuando confesó el susto que se llevó por no seguir correctamente las indicaciones de sus coach. «La primera vez no lo tuve en cuenta, quise respirar y lo que respiraba era propano. Entonces atravesaba una columna en la que no había oxígeno. Me dijeron que tenía que respirar al principio, en mitad y al final. Yo me tiré ahí y no llegué al final», recordó Roberto Brasero.

«Imagínate, intentaba respirar y entraba un gas caliente, me tiraron al suelo… bueno. Menos mal que era un ensayo», añadió el invitado de Pablo Motos, que recordó entonces en un vídeo la fatídica prueba que tan mal le hizo pasarlo. «Te ha dado una taquicardia de recordarlo», señaló el presentador con su mano en el corazón de Brasero tras ver el clip. «He vuelto a vivir ese momento, mira que hay muchos, pero ese al ser el primero… Lo que veo es que es espectacular», terminó señalando el comunicador.

Motos terminó repasando también algunos de los mejores momentos de Roberto Brasero en la próxima temporada de ‘El Desafío’, cuya fecha de estreno se desconoce aún. Así, ofreció un adelanto de algunas de las pruebas más difíciles a las que se ha enfrentado el periodista en el concurso, como dirigir a la Fylm Simphony.