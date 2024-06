Mercedes Milá pide que este finalista de ‘Supervivientes 2024’ renuncie a la final por justicia

Tras desvelar que su favorita para ganar ‘Supervivientes 2024’ es Marieta, ahora Mercedes Milá ha compartido una contundente publicación en el que se suma a la decepción generalizada que ha causado la expulsión de Gorka Ibarguren a las puertas de la final frente a otros concursantes como Arkano, que se han colado en ella sin merecerlo.

«Jamás he vivido una expulsión tan injusta«, clama la presentadora. Un sentir muy extendido entre el público del reality de Telecinco, que fantaseaba con una final entre el vasco y Rubén Torres; los dos grandes supervivientes de esta edición.

«Le felicito de corazón por sus reacciones hasta la noche de ayer lunes. Ojalá no le envenenen», ha añadido Mercedes Milá. Y es que, efectivamente, a pesar de ser una eliminación muy dura por quedarse acariciando la gran final, Gorka ha asumido la derrota con mucha elegancia y deportividad.

A continuación, la comunicadora catalana ha puesto el foco en Arkano, cuestionado fuertemente por muchos tras haberse metido en la final de ‘Supervivientes 2024’ de tapadillo, sin dar apenas contenido en convivencia y siendo el más flojo en todas las pruebas. «Para mí lo incomprensible es que Arkano esté en la final«, sentencia sin titubeos.

Y no se queda ahí, porque Mercedes Milá plantea un supuesto que dará mucho que hablar: «Si fuera él, al ver la expulsión de Gorka me hubiera ofrecido a irme y que él fuera por justicia el que llegara a la final. Eso no ha pasado nunca antes y ni siquiera sé si lo admitirían en la cadena y en la productora, pero yo en su lugar dormiría mucho más tranquilo si me apeara de la final por el sencillo gesto de hacer memoria de mi concurso y el suyo».

Consciente de la polémica que pueden generar estas palabras contra la clasificación de Arkano en la final de ‘Supervivientes 2024’, especialmente entre los fans del rapero, ha añadido: «Supongo que tampoco os gustará esta opinión pero lo decía o reventaba«.