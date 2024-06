María Patiño se planta ante Marta Riesco y le llama mentirosa a la cara en ‘Ni que fuéramos’

Este martes, ‘Ni que fuéramos’ ha vivido una tarde de mucha tensión primero con Kiko Matamoros cargando duramente contra la organización de ‘Supervivientes’ y después con dos polémicos enfrentamientos entre Belén Esteban y Marta Riesco y entre la que fuera reportera de ‘El programa de AR’ y María Patiño.

Y es que después de que Marta Riesco y Belén Esteban tuvieran una enganchada monumental y que la presentadora tuviera que frenarlas, poco después ha sido la propia María Patiño la que ha tenido una gran discusión con la ex de Antonio David debido a la polémica de los carteles.

Hay que retrotraerse al año 2021 cuando en plena emisión del documental de Rocío Carrasco, Marta Riesco relataba en un directo en ‘El programa de AR’ que habían aparecido carteles en la ciudad de Málaga llamando «maltratador» a Antonio David. Después, María Patiño en ‘Socialité’ habló de todo ello y a raíz de eso, Antonio David Flores le denunció por acusarle de que había sido él quién había colgado los carteles.

Recientemente, Marta Riesco había asegurado que María Patiño la había llamado para que declarara a su favor en el juicio. Sin embargo, quién le llamó fueron sus abogados. «Es absolutamente mentira y es muy grave el dar a entender Marta que yo quiero que una persona testifique a mi favor mintiendo aprovechándome de una ruptura. Es muy grave, cuando una persona quiere que testifiques es para que cuentes la verdad y porque esa vinculación sentimental podía favorecer de cara a la sentencia», le replicaba la presentadora.

«Que tu des a entender que los abogados o yo se pongan en contacto contigo aprovechando una ruptura porque de manera tendenciosa puedas cambiar una versión eso es perjurio. Y un testigo nunca puede mentir. Me parece absolutamente grave lo que estás diciendo porque cuando tu llamas a un testigo y le dices que tiene que favorecerte, es decir contar de forma tendenciosa algo que no se corresponde con la realidad, la que te metes en un problema eres tú», proseguía diciendo.

La advertencia de María Patiño a Marta Riesco: «Eres una mentirosa»

«No soy fiscal ni abogado pero como alguien me vaya a meter en un follón de este tipo a mí o a mis abogados de querer forzar a una persona que testifique de forma tendenciosa en un juicio donde me piden una serie de dinero me parece asqueroso y de poca verguenza y no doy pie a que puedas argumentar nada parecido porque yo no soy ni sucia ni asquerosa«, insistía María Patiño.

Después, era Marta Riesco la que le replicaba. «Tu dijiste que yo me había inventado una información sobre los carteles», aseveraba ella. «Falso», le espetaba Patiño. «¡Falso! Yo lo que dije es que tú mostraste una foto de tres fotografías», se defendía la presentadora. «Tu dijiste que habías visto a Antonio David pegando esos carteles», destacaba entonces Riesco. «No es verdad», le cuestionaba la presentadora.

«No es verdad, tú te defiendes de lo que acabamos de ver. ¿Mis abogados te dijeron que testificases de manera tendenciosa modificando la realidad?», le preguntaba María Patiño. «No, yo he dicho lo que yo pienso», se defendía la periodista. «Ostras tía, ¿tú sabes lo que estás dando a entender? Estás dando a entender que yo soy una tía sucia», le espetaba Patiño antes de dejar claro que ella no sabía nada de lo que estaba diciendo. «Marta ya. Eres una mentirosa y me da igual lo que diga el director ni nadie», sentenciaba.