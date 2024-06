‘La Promesa’: Avance capítulo del miércoles tras el suicidio de Pía y la pillada de Cruz a Alonso

Arranque de película en ‘La Promesa’ con las imágenes de Manuel y Curro en la guerra. Finalmente, Curro sobrevive al ataque en combate cuando las esperanzas eran ínfimas. Mientras, Jana y Vera entran en la alcoba de Pía para comprobar cómo se encuentra y descubren la peor escena que podían imaginarse. La criada está tirada en el suelo e inconsciente al lado de un frasco de cicuta.

Jana ha comprobado que no respira y que no tiene pulso y, al tiempo, ella y Vera han localizado una nota de despedida junto al cuerpo que confirma que se ha suicidado. Lo sucedido se extiende por el palacio con discreción. A pesar de la gran tristeza, el servicio no tiene más remedio que acatar las órdenes del marqués de Luján para evitar que los rumores se extiendan y que su muerte trascienda.

La conmoción es total y Alonso pide que la sepultura sea en la más estricta intimidad y sin acompañamiento de nadie para hacer creer de cara a la galería que Pía simplemente se ha marchado de La Promesa. Sin embargo, nos planteamos una pregunta: ¿El suicidio de Pía es real u obedece a una estratagema urdida por Jana, Rómulo, Ricardo Pellicer y el marqués para hacer creer que ha fallecido y alejarla un tiempo de palacio hasta que Gregorio deje de ser una amenaza? Es lo que habrá que desentrañar en los próximos episodios.

Por su lado, Margarita y Ayala se las prometían muy felices, pero Martina arremete delante de todo el mundo contra Ayala, llegando la situación a un extremo intolerable cuando ella le asesta un guantazo al conde. Mientras, la relación entre Adriano y Catalina avanza un poco al conectar emocionalmente.

María Fernández está muy afectada porque Petra ha destruido sus notas para el libro y Lope recibe una brutal paliza del prestamista al que debe dinero. En su caso, Virtudes se enfrenta a su madre al descubrir que está visitando a su hijo a sus espaldas.

Por último, María Antonia es el paño de lágrimas de Cruz, pero su interés por Alonso la lleva a cruzar una línea sagrada que pondrá en peligro su amistad con la marquesa y la propia relación de Cruz con Alonso. ¡Hay beso! Y parece que alguien ¿les pillará?

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 371 del miércoles 5 de junio

Tanto el servicio como los señores están conmocionados con el suicidio de Pía, sobre el que iremos descubriendo si es real o un complot. En paralelo, parece que la bofetada de Martina a Ayala ha supuesto un punto de inflexión y ha puesto de acuerdo a Cruz y Margarita para afear el impulso de la joven. Ayala, por su parte, no piensa tirar la toalla.

María Antonia se siente avergonzada por haber besado a Alonso y haber traicionado a su amiga Cruz, que entrará en la estancia en la que se encuentran justo en esa situación comprometida en la que están besándose. ¿Habrá sido testigo de la infidelidad? Todo parece indicar que sí y las consecuencias serían impredecibles.

Vera confirma a Ricardo, presionada por Santos, que el episodio de violencia que presenció no eran más que “cosas de pareja” y no un abuso como realmente así fue. Y Catalina y Adriano parecen haberse reconciliado hasta que un inoportuno comentario del joven vuelve a separarlos.

Tadeo advierte a Catalina de que no puede continuar con esta actitud tan huraña. Y Rómulo, que descubre los graves golpes que tiene Lope por todo su cuerpo tras la paliza del prestamista, le pide explicaciones. ¿Dónde anda metido el cocinero?