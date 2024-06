Isabel Rábago pone la verdad sobre la mesa y señala por qué Olga Moreno ganó ‘Supervivientes’

Isabel Rábago se ha hartado de que se trate de edulcorar el concurso que Olga Moreno hizo en ‘Supervivientes 2021’ ahora que se encuentra entre las filas del ‘All Stars’. En ‘Vamos a ver’ se ha abordado el gran bajón anímico que ha sufrido la andaluza en los primeros días en Honduras y muchos, incluido el propio Joaquín Prat, han alabado a la concursante.

«Olga hizo un gran concurso», ha aseverado el presentador respecto a su edición. «Olga hizo un gran concurso porque dentro del contexto se adornó mucho su concurso, a ver si tenemos un poco de memoria«, le ha rebatido la colaboradora, para la que la exmujer de Antonio David Flores sobra en la versión de leyendas.

«Olga estaba tumbada», ha desvelado Alexia Rivas, que coincidió en aquella edición con ella durante alguna semana. «Pues claro. ¿Pero qué hacía Olga?», ha cuestionado Isabel Rábago, mientras otros colaboradores como Antonio Rossi o Marta López, amiga íntima de la diseñadora, le han recordado que ganó el reality. Una victoria que, por cierto, fue muy polémica.

«No vale, todos sabemos en las circunstancias en las que ganó Olga. Olga quedó arriba por lo que quedó arriba«, ha clamado la periodista. «Coño, pues dilo, porque es que te extiendes tanto», le ha apelado Joaquín Prat. «No, no, no me extiendo nada», le ha encarado Rábago. «Pues entra en materia», le ha emplazado el comunicador de ‘Vamos a ver’.

«¿Se puede contar? Estábamos emitiendo un documental (el de Rocío Carrasco) en el que se posicionaron dos partes y a Olga había que mantenerla allí (en Honduras) por las personas que iban en contra de la protagonista de ese documental. Ya está. Y eso influyó muchísimo», ha sentenciado alto y claro Isabel Rábago, poniendo así la verdad sobre la mesa.

«¿Pero quienes votaban no era el público?», le ha preguntado Joaquín Prat, «Sí, y el público (una gran parte) votaba en contra de lo que se estaba viendo en esta cadena. Que parece que ahora vamos a descubrir aquí…», ha añadido la también abogada. «Eso es tu opinión», le ha apostillado Antonio Rossi. «Y la firmo yo. No hablo en nombre de nadie, no soy la voz de nadie», ha rematado Rábago.