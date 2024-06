Alessandro Lequio cruza la raya y en ‘Vamos a ver’ le obligan a retractarse: «No te voy a consentir»

Alessandro Lequio es, por excelencia, uno de los perfiles más temperamentales de ‘Vamos a ver’, pero este jueves sobrepasó fronteras. El programa de Joaquín Prat se encontraba repasando las últimas fotografías de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Formentera. Una cosa llevó a la otra y el italiano acabó enzarzándose en una fuerte discusión con Sandra Aladro, por la que tendría que disculparse más tarde.

La hija de Terelu Campos y su pareja han vuelto a ser el pilar central de ‘El club social’ del programa un día más esta semana. Poco después de que la joven pareja anunciase al mundo que esperan su primer hijo, salieron a la luz fotos de los futuros padres en sus vacaciones en Formentera. Y el italiano no tardó en protagonizar una salida de tono.

«Con los paparazzi no hay nunca ‘off the record’, son prácticamente unos delincuentes, y si te pueden traicionar te traicionan», señaló Alessandro Lequio sin miramientos sobre las declaraciones de Alejandra y Carlo a los fotógrafos, un comentario que no sentó demasiado bien a una de sus compañeras. Sandra Aladro, directora de la agencia de noticias Gtres, estalló rápidamente contra el tertuliano.

Sandra Aladro tiene que frenar a Alessandro Lequio: «No te voy a consentir que hables así de…»

«¡No te lo voy a permitir!», exclamó la periodista frenando en seco las insinuaciones del italiano. «Son perfectamente educados en su trabajo. Ayer tuvieron conversaciones con Carlo dentro de una total normalidad. No me digas que hable del gremio en general, que seguro has dado con alguna persona por la que no doy la cara, pero no te voy a consentir que hables así de mis paparazzi«, sentenció la colaboradora de ‘Vamos a ver’.

Alessandro Lequio y Sandra Aladro en ‘Vamos a ver’

Y es que, como pudo explicar Aladro más tarde, fueron precisamente sus compañeros los que habían realizado el seguimiento de Alejandra Rubio y su pareja durante las últimas horas. Sin embargo, Alessandro Lequio no estaba dispuesto a retractarse. «Que tú seas dueña de la empresa no implica que tú seas responsable de sus actuaciones», añadió el tertuliano tras su larga reprimenda.

«Hay grandes profesionales en la calle haciendo su trabajo, gracias a los cuales nos sentamos aquí a hablar cada día», insistió Aladro, que fue respaldada inmediatamente por Adriana Dorronsoro, que no dudó en defender a todos profesionales que proporcionan imágenes al programa. Lequio, por su parte, continuaba atribuyendo todo el mérito a los personajes famosos y sus declaraciones, más que a los reporteros y fotógrafos.

«Quiero que les pidas perdón»

Tras una pausa publicitaria, incluso Joaquín Prat tomó partido en el debate y se mostró muy crítico con la actitud de Alessandro Lequio. Entonces, el italiano dio un paso al frente para redimirse y reconocer su error. «Quiero pedirte perdón, por si te ha sentado mal», señaló el colaborador, mientras la periodista se mostraba muy contundente. «Quiero que se lo pidas a los profesionales que hay en la calle», le solicitó Aladro muy seria.

«Yo considero que la actividad del paparazzi es, en la mayoría de los casos, jugar sucio. Yo no quiero que tú te sientas ofendida o responsable por el trabajo de tus paparazzi, y por eso te pido perdón», terminó señalando el ex de Ana Obregón para poner fin a la tensión en plató.