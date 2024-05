Patricia Pardo se enfrenta a Joaquín Prat tras esta controvertida pregunta: «No es pertinente»

Patricia Pardo ha estallado contra una de las entrevistadas de este miércoles en ‘Vamos a ver’ y sus palabras han derivado en un choque de trenes, una vez más, con Joaquín Prat. Se ha tratado de Cecilia Sopeña, creadora de contenido para adultos, que ha defendido su trabajo en el magacín de Telecinco después de que el Ministerio de Igualdad le haya declarado la guerra a lo que tildan de «proxenetismo digital».

Al parecer, un estudio acusa a la plataforma de adultos OnlyFans de ser «uno de los mayores imperios de la pornografía y la prostitución». Y la invitada ha querido desmontar esas acusaciones, afirmando que ella se ha sometido una sexualización voluntaria no por dinero, sino por auto liberación.

Algo que no se ha creído Patricia Pardo de ninguna manera. «Tan fácil y dulce como lo vende me da a mi que no es», ha reaccionado la presentadora. «Pero es que no lo vende fácil eh», le ha contrariado Alfonso Egea, colaborador. «Es su responsabilidad y es un decisión. Si a mi me hubiera dicho ‘lo hago por pasta’, se acabó, pues ya está, es su decisión y es respetable. Cualquier otra respuesta sería juzgarla y yo me niego a hacerlo», ha proseguido la gallega.

«Pero yo le he preguntado si lo haría gratis y dice que sí, que no lo hace por dinero sino por auto liberarse, y yo lo siento pero no me la creo», ha sentenciado. «Le dolía que se lucraran con su sexualización», ha apuntado Alfonso. «No, no, no, no ha dicho eso, no ha dicho eso Alfonso, no. No, porque cuando la sexualizaban no se lucraba nadie», le ha rebatido Pardo.

«Joaquín, lo siento, pero no creo que sea pertinente», ha explotado Patricia Pardo

«Da igual eso, me da la sensación de que nos agarramos a lo de la autoafirmación. ¿Tú vendrías a trabajar sin cobrar?», le ha planteado Joaquín Prat. «Perdóname pero es que yo no me tengo que desnudar para trabajar. Joaquín, perdóname, lo siento, pero no creo que sea pertinente, no», ha explotado Patricia Pardo, molesta con la pregunta formulada por su compañero.

«Es que para esta chica su trabajo es generar contenido en OnlyFans. ¿Cómo que si lo haría gratis? Pues claro que no lo haría gratis por mucho que lo diga, yo tampoco vendría a trabajar si no me pagan», ha aseverado Prat. «Entonces nos ha mentido», ha zanjado Patricia en un momento de gran tensión.