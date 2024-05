Patricia Pardo habla en estos términos de Taylor Swift y verbaliza lo que piensan muchos

Patricia Pardo ha querido mojarse antela multitud de ovaciones que Taylor Swift está recibiendo en su paso por Madrid. La presentadora de ‘Vamos a ver‘ lanzó una atronadora sentencia sobre la artista, que se prepara para su segunda parada del ‘The eras tour’ en el estado Santiago Bernabéu. Si bien puso el acento en el «marketing» que hay detrás de su imagen, también se pronunció sobre su mensaje de empoderamiento femenino.

La intérprete de ‘Shake it off’ ha causado furor en su esperado paso por España, y la compañera de Joaquín Prat confesó que no da crédito a la magnitud del fenómeno fan que mueve. «Yo no entendía tanto éxito y esta semana he comprendido un poco más porque a la gente le gusta tanto esta chica», comenzó explicando la presentadora.

Patricia Pardo: «Es producto del marketing»

«A mi me gustaría que mis hijas fuesen fans de Taylor Swift», aseguró Patricia Pardo, que sin embargo, quiso dejar claro su único problema con la artista. «Es verdad que es producto del marketing», sentenció la conductora de ‘Vamos a ver’. Aún así, se animó a explicar a sus compañeros toda la historia detrás del espectáculo y los valores que mueven a sus fanáticos.

Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’

«He entendido lo de las eras y es que tú puedes pertenecer a una u otra según la etapa de tu vida que estés viviendo. Está muy bien el mensaje de empoderamiento femenenino, es muy bueno para las niñas. A mi como madre sí que me gustaría que a mis hijas les gustara Taylor Swift«, insistió la presentadora de Telecinco, que no ha sido la única en hacerse eco del terremoto swiftie.

Yolanda Díaz sorprendía también este jueves en ‘La mirada crítica’ compartiendo su experiencia en el primer concierto de la cantante en Madrid de este miércoles. «Mi hija es swiftie total y fue espectacular. Salgo más swiftie de lo que entré y todo el público se sabía sus canciones. Es un fenómeno y un concierto que merece la pena», aseguró la líder de Sumar.

Y es que, la visita de Taylor Swift a nuestro país ha sido el tema central en muchos programas durante esta semana. Desde la cobertura en directo de María Patiño desde la cola en el Santiago Bernabéu para ‘Ni que fuéramos’ hasta los muchos debates en programas con ‘Espejo Público’ o ‘Vamos a ver’ analizando el impacto económico de su parada en Madrid.