Lo que Belén Rodríguez señala impugna esta versión sobre Ángel Cristo y ‘Supervivientes’

El programa ‘Fiesta’ de Telecinco ha abordado la expulsión directa de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ y Belén Rodríguez ha sido muy clara en su opinión sobre esa decisión de la organización, contradiciendo lo que muchos están señalando sobre este asunto.

«Ángel ha hecho un concurso con sus luces y con sus sombras, pero esto de dejarlo como héroe y que es injusto que haya salido por la puerta de atrás, no. No es injusto porque ha puesto en peligro a todo el equipo por buscarle, ha movilizado a la Fuerza Naval y se ha ido de una punta a otra de la isla y ha puesto en peligro su vida. No lo podemos justificar con que se sentía mal. Si te sientes mal, te vas a nadar o a coger un coco», ha sentenciado Alexia Rivas en un primer momento.

«Le quieren dejar de héroe e incomprendido, pero ha hecho cosas mal, ha dicho que las mujeres solo sirven para pisar a los hombres. Es otro y lo quemamos en la hoguera, pero como es Ángel ¿le aplaudimos?», ha proseguido la colaboradora, que ha sido frenada por Emma García: «El discurso machista nadie lo aplaude, por lo menos aquí no se le aplaude».

Al hilo, Belén Rodríguez ha tomado la palabra y se ha mojado a fondo sobre esa eliminación disciplinaria de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’: «Me parece más que justa, es más, me parece necesaria la expulsión de Ángel Cristo por saltarse las normas y por poner en riesgo su vida, que podía haber pasado algo muy gordo y todos para casa y se acabó el programa».

Acto seguido, la tertuliana se ha mostrado a la contra de los que aseguran que Ángel se dio a la fuga para provocar conscientemente su expulsión y ha contradicho esta versión: «Yo, en contra de lo que se ha dicho, no creo que él quisiera salir de la isla. Fue el recurso de la pataleta. Él quería probar a la organización para ver hasta dónde llegaban con él, les ha echado un pulso y evidentemente le ha salido mal. Me parece justa y necesaria la expulsión no solo por saltarse las normas, sino por el discurso absolutamente rancio y machista que tiene este señor con lo joven que es».

Por último, Belén Rodríguez ha lanzado este augurio sobre el futuro inmediato de Ángel Cristo, dejando a su pareja como manipuladora: «Ana Herminia tiene muy asumido que ella maneja a Ángel. Sin hablar con él aún después de su expulsión, dice que Ángel va a demandar a todo el mundo porque él no va a consentir lo que han hecho con él. Ella ya tiene claro lo que tiene que hacer Ángel, que le trata como una marioneta y, en cuanto se vean, le va a comer la cabeza para que haga lo que ella quiera».