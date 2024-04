Lo que se vio justo aquí con Ángel Cristo en ‘Tierra de Nadie’ supera todo lo visto y se cortó

Ángel Cristo superó todo pronóstico al final de la gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ con su speech ácido y provocador contra todos sus compañeros de playa Condena, de los que ha determinado aislarse y no recibir ni un solo gramo de comida. La convivencia se ha vuelto insostenible.

«La decisión que he tomado la he tomado porque no quiero aguantar más gritos ni faltas de respeto, aunque luego ellos le quieran dar la vuelta. Espero que la gente lo esté viendo y, bueno, pues simplemente yo me desvinculo en el sentido del fuego porque no necesito comer caliente como ellos y prefiero evitar conflictos», expulso el concursante.

Tras esa explicación, Ángel Cristo desató su lengua viperina y repartido a diestro y siniestro con brillante inteligencia. «Pongo mis límites. Por ejemplo, a Gorka cuando se los marca el equipo de ‘Supervivientes’ de seguridad los manda a tomar por el culo o les amenaza con reventarlos si estuviese en España, pero eso no va a salir», fue su durísima acusación contra el participante vasco.

Ángel Cristo se coronó con su speech al final de ‘Supervivientes’

Gorka Ibarguren no fue el único damnificado de sus ataques, ya que, acto seguido, Ángel Cristo también repartió estopa hacia el resto. «Me encanta estar siendo el villano de la edición y solo puedo disfrutarlo. No puedo decir otra cosa, qué voy a decir. A Gorka le puedo decir, como el gran filósofo Anthony Blake, que lo que puede haber visto puede ser producto de su imaginación. Javier (Ungría), que es como Groucho Marx, que tiene unas opiniones y, si no nos gustan, tienen otras, en eso no se va a meter. A Miri, que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. A Marieta, no sé qué decirle, pero a lo mejor se confunde mucho como esa miss que dijo que Confucio inventó la confusión. Y yo diría para mi que soy como la gran cantante Janet, soy así porque la vida me ha hecho así», espetó.

El repaso a todos uno por uno fue apoteósico y tanto los supervivientes como los espectadores se quedaron literalmente mudos. A ninguno le salía las palabras. Mientras tanto, Ángel Cristo prosiguió con su speech: «Me lo tomo con humor, me encanta ser el malo, sé que me quieren eliminar a toda costa pero yo estaré hasta que la audiencia quiera. Y además, al prescindir de la comida, van a disfrutar de más comida y es buen plan porque van a poder disfrutar de más arroz, más pescado y más cangrejos».

En ese momento, y por desgracia, se tuvo que cortar la conexión con la Palapa porque se agotaba el tiempo de emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ y había llegado el momento de poner fin al programa. Algo que lamentó el público, pues la gala se cerró abruptamente en el clímax de la noche.