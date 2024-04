El insólito pronunciamiento de Susana Díaz sobre la polémica de Carmen Borrego

Inaudito: hasta Susana Díaz se ha pronunciado sobre lo que ocurrió en la gala de ‘Supervivientes’ con Carmen Borrego cuando se tuvo que enfrentar a los descarnados ataques de su hijo y de su nuera mientras ella estaba en el concurso. La expolítica socialista se ha mojado desde ‘TardeAR‘, donde se ha abordado el asunto en profundidad.

«Yo aplaudo su actitud de ayer y su empoderamiento como madre porque yo, si me veo en esa situación, creo que me hubiera achicado, me hubiera puesto a llorar y me habría ido», ha opinado en primer lugar Cristina Tárrega en el debate que se ha establecido en la mesa VIP del programa vespertino de Ana Rosa.

Acto seguido, ha sido Susana Díaz la que ha tomado la palabra y se ha mojado sobre el tema del que todo el mundo está hablando en la jornada de hoy tras lo que se presenció anoche en el prime time de Telecinco. Una manifestación extraordinariamente sorprendente, pues a nadie se le hubiera ocurrido que la expresidenta de la Junta de Andalucía entrara en estos lodos.

«Creo que no se tiene que perdonar todo, pero yo no hubiera sido capaz de ponerme a bailar ahí en el programa, con sinceridad. Yo estaría hecha polvo, estaría hundida en la miseria y yo no tendría ese empaque«, ha comentado Susana Díaz, criticando así el comportamiento que tuvo Borrego después de recibir esa atómica y dolorosísima información.

«Es un mecanismo de defensa», ha justificado la psicóloga de ‘TardeAR’. «Pero si tu estás hecha polvo, estás hecha polvo. Y por mucho que disimules el dolor, estás hecha polvo y no eres capaz de ponerte a bailar. Yo soy de las que creo que no hay que perdonarlo todo, pero buf…», ha rematado Susana Díaz, volviendo a cuestionar esa actitud tan chocante de la hermana de Terelu Campos.