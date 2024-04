El inapelable recado que María Patiño dirige a Telecinco por su veto a ‘Sálvame’

María Patiño ha reaparecido en televisión tras tres meses alejada de la pequeña pantalla. Concretamente, desde que presentara su último programa de ‘Socialité’, el pasado mes de diciembre. Ha sido en ‘Col·lapse’ de TV3 donde la periodista se ha sentado para hablar sobre lo que significó para ella quedarse sin trabajo.

«Es la primera vez que he parado. Llevo dos meses y medio sin trabajar, ahora me dedico al autoamor, a quererme. Siempre me había dedicado a esta profesión y al frenar me di cuenta de que había olvidado a quererme a mí misma», ha explicado María Patiño en la televisión autonómica catalana. Y es que, según ha reconocido, «yo tenía adicción al trabajo, lo he tenido siempre. Pero me ha dado mucho, siempre he sido una privilegiada de este negocio».

La presentadora también ha recordado cómo fue su primera aparición en televisión, en el programa ‘Amor a primera vista’ en Canal Sur. «Una amiga mía trabajaba detrás de las cámaras y me dijo los trucos que había para ganar. Me escapé de casa para participar, mis padres ni lo sabían», reveló. «Cuando empecé en la tele me ponían esas imágenes para hacer burla, pero con el tiempo te aprendes a reírte de ti misma», añadió.

«En ‘Sálvame’ me sentía como en casa», reconoce María Patiño

María Patiño también ha reconocido que en su casa había muchas discusiones. Por lo que trabajar en ‘Sálvame’ a ella no le suponía ningún problema: «Mis padres son de ideología muy diferente y me he criado en la polémica. Mi madre era mucho más liberal, mi padre era más conservador, y todas mis comidas acababan en grito. En ‘Sálvame’ me sentía como en casa», bromea.

«Me encanta discutir porque siempre me quedo con el argumento del contrario. A mí me gusta la guerra sin sangre, pero mucha guerra», reconocía. Sobre la prensa del corazón, la periodista, que empezó trabajando como paparazzi persiguiendo a famosos, aseguraba que «yo creo que hago simplemente periodismo. No me gusta decir prensa rosa. Yo estoy en contra de ese término».

Además, dejaba claro que «para mí la telebasura es la manipulación de la verdad. Habría sido más fácil hacer telebasura porque habría tenido muchos menos problemas en la vida. Me acerco al toro porque va en mi sueldo». También ha recordado María Patiño cómo fue su salto de Antena 3 a Telecinco, tras la cancelación de ‘Dónde estás corazón’, el programa que presentaba Jaime Cantizano: «No noté ningún cambio. Solo las horas, pero era la misma en la mañana, tarde o noche. Cuando hago una entrevista me da igual donde, siempre hago mis preguntas».

«Tuve que pedir ayuda psicológica» tras el final de ‘Sálvame’

Asimismo ha reconocido que nunca ha fingido un conflicto en ‘Sálvame’: «Mis broncas son reales y cuando me cabreo es real. Pero no puedo responder por los demás. Yo siempre donde he trabajado siempre he tenido mucha libertad». María Patiño confesó lo difícil que ha sido para ella quedarse sin trabajo de la noche a la mañana: «Me ha costado disfrutar del tiempo libre. Una mañana me levanté y dije: ‘ahora que hago en mi vida’. Me recogían a las 13h y llegaba a mi casa a las 21h. Tuve que pedir ayuda psicológica porque me vi muy perdida. La gente que tenemos un ritmo de trabajo importante, cuando te frenan dices ahora cómo ocupo el tiempo».

«Estuve mal hasta que decidí invertir en mí misma, a cuidarme a nivel mental, a tener más vida social con amigos a los que hacía tiempo que no veía, a disfrutar, a ir al parque o a sacar tu perro sin tener que mirar el reloj. Aún estoy en ese proceso, de hecho aún duermo mal, pero ahora puedo pensar en mí», aseguraba.

El dardo de Patiño a Telecinco: «Ha renegado de ‘Sálvame»

El programa de TV3 le dio la sorpresa a María Patiño e hizo su entrada en el plató su excompañera de ‘Sálvame’ Laura Fa, algo que le hizo mucha ilusión. «Nos une haber vivido una experiencia como esa. Porque hay gente a la que echan de una patada, pero nuestro final fue agónico», comentó la periodista catalana.

Era en ese momento cuando la que fuera presentadora de ‘Socialité’ no dudó en lanzar un dardo a Telecinco: «Yo esa parte no la llevé mal, es que la cadena que yo trabajaba, que forma parte de mi vida y de mi pasado, reniegue de su pasado en ‘Sálvame’. Para entender el presente hay que conocer el pasado. Cuando veo Telecinco y veo que reniegan de la hemeroteca de ‘Sálvame’ me da pena. Ha renegado de algo tan importante como es ‘Sálvame'», sentenció, visiblemente indignada.

Maria Patiño (@maria_patino) en #Col·lapse3Cat:



"No hay nada mas maravilloso en esta vida que sentirte orgulloso de lo que has sido para saber quien eres.



Telecinco ha renegado de algo tan importante como ha sido 'Sálvame'"pic.twitter.com/aqepGPU3sh — telemagazine (@telemgzn) April 6, 2024