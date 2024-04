Avance ‘Pecado original’, capítulo jueves: Una ruptura y la peor pillada a Çagatay con Cansu

‘Pecado original‘, la serie turca de Antena 3 ofrece este jueves, 4 de abril su siguiente capítulo y en su horario habitual, a partir de las 16:45 horas. La ficción otomana atraviesa otra semana llena de giros y tensiones, con Hasan Ali viéndose obligado a casarse engañado con Sahika, y la jugarreta de ella presentándose ante su familia como su esposa pese a pactar anular su matrimonio.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Hasan estaba a la expectativa de que Sahika se presentara para firmar los papeles que anulen su matrimonio. Sin embargo, su nueva esposa se la jugaba no presentándose en su despacho, y en su lugar hacía pública su boda delante de todos. Sahika aparecía en casa de Yildiz y Çagatay preguntando por su esposo.

La noticia dejaba en shock a su familia. Su ex mujer Feride sufría un ataque al enterarse. Y la noticia desencajó a Çagatay, que no dudó en exigirle explicaciones a su padre. Para evitar que la verdad saliera a la luz y no mostrarse vulnerable ante él, Hasan Ali decidió engañar a su hijo y le confesó que se ha enamorado de Sahika.

¿Qué va pasar en el siguiente nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrecerá el jueves, 4 de abril de 2024 desde las 16:45 hasta las 18 horas, justo después del capítulo 29 de ‘Sueños de libertad’?

‘Pecado original’ – Capítulo del jueves, 4 de abril

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, después de desaparecer y fugarse un hotel para que su marido se preocupase por su ausencia, Zehra se percata que a Mert le dio igual. Zehra llega a la conclusión de que no se siente feliz ni querida por Mert y plantea la idea de divorciarse si no cambian las cosas entre ellos. Cuando Zehra le pide el divorcio, Mert le entrega los papeles que preparó cuando ella le cedió sus acciones.

Zehra pide el divorcio a Mert en ‘Pecado original’.

Por su lado, Zehra va a acudir en busca de Hasan Ali para pedirle ayuda, quien le promete recuperar sus acciones en el Holding Kuyu para luego administrarlas. Hasan va a amenazar a Mert, que se ve obligado a devolver las acciones.

Mientras tanto, Hasan está muy enfadado con Sahika. Quiere que firmen los papeles del divorcio cuanto antes, pero Sahika se salta el pacto y ahora no quiere acabar con su matrimonio. Hasan acaba ofreciendo a Sahika el dinero que quiera a cambio de divorciarse, pero ella se guarda otro as en la manga, y le exige la mitad de todos sus bienes.

Por último, Cansu persigue a Çagatay y se lanza a darle un beso a escondidas. En ese momento, alguien les saca varias fotos besándose. Una fatal pillada que podría ser el detonante definitivo para destruir su matrimonio con Yildiz.