Avance de ‘Sueños de Libertad’: ¿Qué va a pasar en el capítulo 36 del próximo lunes?

‘Sueños de libertad’, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas y ya está empezando a triunfar fuera pues ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Fina le confesaba a Marta que está fingiendo su relación con Gaspar para evitarle más sufrimientos y después de que Marta le besara ambas deciden llevar una relación clandestina con mucha precaución para que nadie les descubra.

Don Joaquín le pedía a Damián que le deje seguir en la colonia y deje enmendar sus errores. Y es entonces cuando el cura no dudaba en chantajearle al recordarle lo que le contó cuando estaba al borde de la muerte que tenía que ver con su cuñado Gervasio.

Finalmente, Joaquín y Digna le contaban a Luis todo lo que hizo Valentín y la verdad sobre por qué Jesús les odia tanto después de que su hermano matara a su mujer Clotilde. Tras ello, Luis se abría con Andrés y reconocía que ahora entiende que su primo les culpe por la muerte de su mujer y que su familia tenga el sentimiento de culpa. Y Andrés le pedía a su primo que no se culpabilice por lo que hizo su hermano Valentín porque él no era así. También Andrés optaba por pedirle a su tía Digna que sea la madrina de su boda para tratar de darles su lugar pese a lo que pueda pensar su hermano Jesús.

Joaquín volvía a amenazar a Jesús con revelar todos sus trapos sucios a Andrés si le despide. Y es que Jesús quiere vengarse de su primo después de que haya destapado el asunto de la lavanda y le haya puesto contra las cuerdas con su padre y sus hermanos.

Begoña seguía en su empeño de descubrir con la ayuda de Luz que pasó con el bebé que tuvo su tía Eugenia. Por su parte, Damián volvía a encararse con Jesús por actuar por su cuenta y le amenazaba con tomar medidas como siga haciendo cosas a sus espaldas tras engañarles con lo de la lavanda. Así, el patriarca no duda en avisarle de que la próxima vez tendrá que atenerse a sus consecuencias. Además, le advierte que los Merino irán a la boda de Andrés y que Digna será la madrina y que se comporte o le cortará la cabeza.

Luis le pedía perdón a Jesús tras enterarse de lo que hizo su hermano y que ahora entiende por qué había actuado así con ellos. Además no dudaba en decirle que sus pretensiones de crecer en la empresa siguen estando intactas y le pide que no mezcle las cosas personas con las profesionales y que quiere luchar por lo que los Merino se merecen independientemente de lo que hizo Valentín pero Jesús le dice que llevan la violencia y la maldad en sus genes y aprovechaba para contarle que su hermano Joaquín le traicionó al impedir su fichaje por la fábrica de Santander.

Avance del capítulo 36 de ‘Sueños de libertad’

Begoña sigue tratando de investigar el supuesto embarazo de su tía y para ello no duda en acudir al sanatorio en el que estuvo para ver su informe médico y saber si su tía pudo haber dado a luz allí. Pero Sor Remigia asegura que ella no sabe nada de eso y que solo sería un desvarío de Eugenia aunque Luz le dice que los médicos han corroborado que fue madre.

Y entonces la monja cambiaba su argumento asegurando que Eugenia si que había sido madre pero que entró al sanatorio sin ningún bebé. Tras ver que en el sanatorio de su tía no están dispuestos a ayudar, Begoña se siente en un callejón sin salida.

Después de que Jesús le contara a Luis la traición de su hermano, Luis se encara con Joaquín y no le perdona lo que le hizo porque entrar a trabajar en Floral era su gran oportunidad. Y al ver los gritos, Digna trata de saber que ocurre entre ellos y descubre que su madre también lo sabía y que Jesús había conseguido enfrentarles de nuevo. Es entonces cuando Digna le dice que Jesús amenazó a Joaquín con despedirle si Luis si no evitaba que Luis se fuera a la competencia.

Tras discutir con su hermano y su adre, Luis les dice que ha decidido abandonar la casa de los De La Reina y se archa a la colonia porque no soporta vivir en una casa llena de mentiras. Por su lado, Joaquín no duda en encararse con Jesús por haberle contado a Luis su traición y Jesús le deja claro que tiene que tener claro a quién no debe de fastidiar ni cabrear si no quiere tener problemas.

Marta vuelve a poner un poco de distancia con Fina tras verla tan cerca de Gaspar y no duda en recriminarla que siga sin ser feliz y sin decir verdaderamente quién es. Tras ello, Fina opta por decirle a Gaspar que deben romper con su fingimiento pero el dueño de la cantina le dice que él no puede parar porque siente algo por ella y Fina le rechaza.

Mateo sigue dispuesto a desenmascarar la verdadera cara de Don Agustín tras descubrir que es un ladrón y no duda en decirle a Damián que no entiende por qué está tapando todo lo que ha hecho el cura. Tras ello, Claudia le pide a Mateo que le de un poco de confianza a Don Agustín porque a ella le había perdonado después de su intento de suicidio.

Tasio sigue tratando de ayudar a Carmen y descubre que fue Claudia quién le pidió a Marta que le cambiaran de turno. Pero Carmen sigue tratando de poner distancia con su ex y opta por no contarle lo que le pasó con el director de la película que iba a hacer.

El matrimonio entre Begoña y Jesús vuelve a peligrar cuando él se entera de que, al contrario de lo que ella dijo, sí contó a alguien el secreto de su tía. Y es que Jesús descubre que Begoña le pidió ayuda a Andrés para conseguir que su tía fuera trasladada a otro sanatorio. Y tras ello, Jesús vuelve a encararse con Andrés pidiéndole que no se eta en su matrimonio y que se preocupe de su prometida.