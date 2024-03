Un micro abierto capta este insulto de Alejandra Rubio a un colaborador de ‘Así es la vida’

Parece que a Alejandra Rubio se le está agotando la paciencia con el hecho de ser noticia cada día en ‘Así es la vida‘ desde que saliera a la luz su relación con Carlo Costanzia. Y es que el que dice que es su ex, Alberto, volvía a aparecer este viernes en ‘Vamos a ver’ y ella ha tenido que volver a contestarle desde su programa.

Y es que si hay algo que ha molestado a Alberto es que tanto Alejandra Rubio como su adre Terelu hayan negado su existencia. No obstante, tal y como ya hizo este jueves, la colaboradora ha dejado claro que ella no le ha negado. » Yo jamás le he negado, de mi boca no ha salido ‘yo no conozco a esta persona’… desde luego, esa no es una excusa para sentarse en un plató de televisión», insistía Alejandra.

«Dicho esto, lo que tu quieras, tu novia, tu no novia, tu mujer, de verdad, y no lo digo a mal ni vacilando, lo que te dé la gana… Lo único que quiero es que esto ya se acabe, que me dejéis en paz, que estoy viviendo mi vida, que yo estoy con una persona y esto ya se ha acabado. Nos estáis poniendo un montón de trabas, es muy agobiante vivir así y llevar esto«, se quejaba Alejandra Rubio.

Y cuando Alejandra Rubio mostraba su malestar, Suso Álvarez la interrumpía para soltar un comentario que sabía que a su amiga no le iba a gustar. «Con lo del tatuaje te has pasado», soltaba el colaborador entre risas aludiendo al tatuaje que le habría puesto al chico con su nombre.

«¿Pero tu eres mi amigo o que leches eres?», le espetaba entonces Alejandra a Suso. «Que es broma, es para reírme un poco, que me ha hecho gracia lo del Lex o Sex», justificaba Suso con una sonrisa en la boca mientras Alejandra le cuestionaba lo que estaba haciendo con ella. «Se acabó el tema, ¿te lo digo en otro idioma?», le replicaba ella.

Justo después, César Muñoz tomaba la palabra para cambiar de asunto, el micro abierto de Alejandra Rubio dejaba escuchar perfectamente el insulto que le soltaba la joven a su compañero y amigo. «¿Pero tu eres tonto o qué?«, se le escuchaba decir. Y como César lo había oído no dudaba en darle un toque a la colaboradora al decirle que «ahora le insultas durante el vídeo«.