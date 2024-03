Paloma García-Pelayo impugna lo que ha contemplado en ‘Y ahora Sonsoles’: «Absurdo»

Paloma García-Pelayo ha participado este lunes en ‘Y ahora Sonsoles’ con una nueva y muy buscada exclusiva, pues había conseguido hablar en primicia con Mayte Zaldívar justo en el día en el que Julián Muñoz ha recibido el alta hospitalaria tras permanecer más de 15 días ingresado por una insuficiencia respiratoria aguda.

La periodista y colaboradora ha explicado que forma parte de un proceso degenerativo y que, tras ser dado de alta, se encuentra descansando en casa de una de sus hijas en común con Mayte. Sin embargo, por parte de otros tertulianos, el debate se ha desviado en cuestionar el porqué Mayte y Julián Muñoz han enterrado el hacha de guerra y, sobre todo, a por qué ella le ha perdonado las humillaciones públicas que sufrió de él en el pasado durante sus infidelidades con Isabel Pantoja.

«Se llevan bien porque después de que pasaran muchas cosas, los dos tienen muchas cosas que callar también y les conviene llevarse más bien que mal», ha sostenido Nacho Gay, que asegura que «se han perdonado cosas por interés». «Estarás de acuerdo conmigo en que ese argumento que estás hoy explicando aquí en 2006 es absolutamente válido y estaría de acuerdo contigo, pero en el 2024 no», le ha confrontado Paloma García-Pelayo, defendiendo que todos los problemas legales de la expareja se habían condenado y que no había nada que callar.

«No, cariño, hay muchas cosas que se pueden demostrar en un juicio y otras que no», ha rebatido Nacho, que, en ese sentido, ha insinuado que habría muchos flecos en torno al caso Malaya que no se juzgaron por falta de pruebas y que tanto Julián Muñoz como Mayte Zaldívar conocen y callan «por conveniencia».

«¿Puedo hablar yo ahora? ¿Puedo hablar yo ahora?», ha exclamado Paloma, que se veía incapaz de poder explicarse ante esas palabras de su compañero. «Ha habido cumplimientos de condena y no tienen ya nada que callar ni nada que ocultar», ha sentenciado la periodista con firmeza. «¿Ah si?», ha espetado Gay formulando una pregunta retórica. «Dime algo, dime algo», le ha apelado ella para que razonara por qué estaba diciendo eso.

«En un juicio te condenan por lo que se puede demostrar y no te condenan por lo que no se puede demostrar; y lo que no se puede demostrar lo mejor es callárselo y, respecto a quien lo sabe, pues mejor llevarse bien con él», ha seguido insistiendo Nacho Gay sin entrar en más detalles. «No estamos en el momento de darle caña (a Julián)», ha intervenido Beatriz Miranda para suavizar ese exaltado coloquio en ‘Y ahora Sonsoles’.

Acto seguido, se ha cuestionado también si Julián Muñoz ha exagerado los problemas de salud que propiciaron su salida de la cárcel de forma condicional. Ha sido en ese momento cuando Paloma García-Pelayo se ha plantado con un certero dato: «El juez de vigilancia penitenciaria hace 3 años da claramente todas las dolencias que tiene, pero hay patologías que son compatibles con un paseo. Hemos visto a Iñaki Urdangarín que está en libertad condicional paseando».

«Pero a Iñaki no le pusieron en la calle por salud», le ha replicado Sonsoles Ónega. «No, pero la libertad condicional está perfectamente recogida en este caso en el artículo 196. O sea que discutir de eso es absurdo», ha defendido Paloma con argumentos mientras de fondo se oía al director del programa a grito pelado pidiendo cesar el debate. «Cómo se las gasta el director eh», ha reaccionado Lorena Vázquez ante semejante desaire.