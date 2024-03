Marta López verbaliza sin titubeos lo que muchos critican de Carmen Borrego y ‘Supervivientes’

Prometía ser el fichaje estrella de ‘Supervivientes 2024′. Sin embargo, el paso de Carmen Borrego por Honduras está dejando mucho que desear. Esta lunes 25 de marzo, en ‘TardeAR’ han debatido sobre la última hora del concurso y la mayoría de los colaboradores han sido muy duros con la hermana de Terelu Campos. Especialmente Marta López.

El pasado domingo, durante la gala de ‘Conexión Honduras’ presentada por Sandra Barneda, Carmen Borrego fue aislada del resto de sus compañeros tras sufrir un fuerte ataque de ansiedad. «Por favor, no puedo más. Me estoy muriendo. Os lo juro por Dios que no puedo más, os lo ruego. Más no puedo hacer, me subo a la barca y me voy», aseguraba, envuelta en un mar de lágrimas, la hija menor de María Teresa Campos.

Tras ser aislada de la convivencia por problemas de salud mental, la concursante entraba en directo para explicar a Sandra Barneda cómo se encontraba anímicamente. «Lo estoy intentando. Están ayudándome mucho, yo no he tirado la toalla, tengo un bache en el camino y espero y deseo superarlo», confesaba Carmen. Sobre todo ello han debatido en el programa vespertino de Telecinco.

Marta López, muy dura con Carmen Borrego: «No es justificación»

Marta López ha sido una de las más críticas con el concurso de Carmen Borrego. «Me parece una tomadura de pelo», sentenciaba la colaboradora tras ver las imágenes en las que aparecía llorando. Según ella, el duelo que tiene por su madre no tiene ninguna justificación: «No dudo que lo esté pasando mal, pero su madre falleció hace un año. No me parece una justificación».

El resto de colaboradores le han recordado que cada uno tiene su tiempo para vivir el duelo por la muerte de sus familiares, pero ella ha continuado criticando el concurso de la que fuera su compañera de ‘Sálvame’. «¿Pero a dónde cree que iba? Yo se lo he dicho personalmente… Di que no aguantas», ha insistido la ex gran hermana.

Finalmente, para zanjar el asunto, Marta López ha hablado desde su propia experiencia: «Es mucho peor ir a ‘Supervivientes’ teniendo a un padre enfermo y no me parece justo». Por su parte, otra de las colaboradoras, Marisa Martín Blázquez, también se ha mostrado muy dura con el paso de Carmen Borrego por ‘Supervivientes’. La periodista ha recordado que Pedro García Aguado también tenía ansiedad y a él no le han aislado.