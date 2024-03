Lo ocurrido con Ágatha Ruiz de la Prada en su vuelta a ‘Bailando con las Estrellas’ tras su polémica

Tras la polémica que protagonizó en el estreno de ‘Bailando con las estrellas‘ amagando con abandonar el concurso y después de haber sido la primera expulsada, Ágatha Ruiz de la Prada volvía este sábado al programa de Telecinco junto al resto de expulsados para luchar por ser repescados.

Y como era de esperar, tras recibirla en el plató Jesús Vázquez le decía que tenían que arreglar sus rencillas. Y es que cabe recordar que después de su expulsión, el presentador no se cortó nada al celebrar su salida del formato.

«Se fue Ágatha. Al salir de aquí dijo que para ella había sido una liberación irse y yo comparto Ágatha tu opinión porque fue una liberación para todos», fueron las palabras que empleó el presentador celebrando la expulsión de Ágatha Ruiz de la Prada.

Tras recordarlo este sábado, Jesús Vázquez destacaba que lo había dicho en plan broma. «Yo tengo poco sentido del humor para esto de la tele. Tengo mucho sentido del humor, pero no para la tele. Y todos e quieren mucho porque me desean lo mejor para mí», aseveraba Ágatha haciendo referencia a como nadie de sus compañeros querían que volviera ella.

«Yo también te deseo lo mejor», le decía entonces Jesús. «Pues ya sabes que es lo mejor», le replicaba Ágatha Ruiz de la Prada, dejando claro que para ella lo mejor es no volver al concurso pese a que estaba feliz de estar este sábado y reencontrarse con todos sus compañeros.

Después, ‘Bailando con las estrellas’ ofrecía un vídeo del guiño que le lanzó ‘Ágatha’ al espacio de Telecinco en su desfile en la Madrid Fashion Week donde incluyó un baile en el que participaron algunos de los bailarines del programa y con una canción con dardos al jurado. Tras verlo, Jesús volvía a lanzarle un dardo a la diseñadora. «¿Te puedo decir una cosa con todo el cariño del mundo y no te enfadas conmigo? «¡Te perdiste hasta con la coreografía del desfile!«, le soltaba el presentador sin cortarse.

Ágatha Ruiz de la Prada hace su mejor baile pero no es repescada

En esta ocasión, Ágatha Ruiz de la Prada bailaba un vals inglés y después de verla, Jesús Vázquez no dudaba en recalcar que había sido su mejor baile. También el jurado reconocía que había sido la mejor actuación que le habían visto. Y de hecho en las puntuaciones conseguían 31 puntos empatados con Carlota y Rubén. «Es injusto porque Carlota baila mejor que yo», espetaba Ágatha que había dejado claro que no quería volver a la competición.

¿Alguien tiene la sensación de que Ágatha Ruiz de la Prada no quiere ser repescada? 😅😂



🪩 #BailandoConLasEstrellas8

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/DjydEcrpjk — Bailando con las estrellas (@bailandoest) March 2, 2024

Y finalmente, Ágatha Ruiz de la Prada se salió con la suya pues no fue repescada. Así, después de que Jesús Vázquez asegurara que no había superado la segunda oportunidad y que el repescado era Pinto, la diseñadora se mostraba agradecida y feliz por no tener que volver de nuevo al concurso.