Jorge Javier Vázquez se confiesa sobre cómo vivió el estreno de ‘Supervivientes’ fuera de cámara

El pasado jueves 7 de marzo Jorge Javier Vázquez regresaba a la televisión tras unos meses de ausencia. Lo hacía por todo lo alto, con ‘Supervivientes 2024’, y arrasando en audiencia. Además, la opinión en redes sociales fue unánime: sin Jorge Javier Telecinco no es lo mismo.

Sobre todo ello se ha sincerado el comunicador catalán en una entrevista concedida a ‘El Mundo’ durante la emisión, en donde reconoce que sabía que iba a volver a ‘Supervivientes’ desde hacía meses, lo que para él era un alivio: «Yo sabía que iba a volver. Sabía cuál iba a ser mi futuro, así que me lo tomé como lo que ha sido, unas vacaciones largas después de 15 años sin parar».

Respecto a todo el apoyo recibido, Jorge Javier explica que «estoy recibiendo muchísimos mensajes de compañeros, de gente que me está deseando mucha suerte y me siento con mucho cariño». «Antes me echaban tanto de más y ahora tanto de menos. Es tan bonito… Lo estoy gozando mucho», bromea emocionado.

Jorge Javier reconoció estar «muy nervioso» antes de la gala

La entrevista por ‘El Mundo’ fue realizada antes, durante y después de la primera gala de ‘Supervivientes 2024’. Horas antes del estreno, confesaba sentirse «muy nervioso, no como esos nervios que te traicionan, sino como esos nervios que te mantienen en tensión, pero en plan híper positivo. Nervios que te concentran». Cabe recordar que han sido seis meses los que ha estado alejado de la televisión, desde que Telecinco decidiera cancelar ‘Cuentos chinos’, su último proyecto.

El regreso de Jorge Javier Vázquez era muy esperado por la audiencia. Tanto es así, que el presentador casi llora de la emoción con la gran ovación que le dio el público asistente a la primera gala. «Estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotros. Os he echado de menos», eran sus primeras palabras nada más pisar el plató de su programa, y es que ‘Supervivientes’ es su programa.