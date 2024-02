Preguntan por ‘Zorra’ a Carmen Calvo y sorprende con su demoledora respuesta: «Me niego»

La presidenta del Consejo del Estado parece tener muy clara su opinión sobre los nuevos representantes de España en Eurovisión. Carmen Calvo ha aprovechado la presentación de su nuevo libro ‘Nosotras: el feminismo en la democracia’ para dejar clara su opinión sobre ‘Zorra’. La política del PSOE ha cargado contra la canción de Nebulossa con un mensaje contundente, dejando claro su rechazo a la propuesta escogida por los españoles.

La polémica de ‘Zorra’ ha escalado más allá del mundo ‘eurofan’ y se cuela cada vez más entre los políticos de nuestro país. El tema de María Bas y Mark Dasousa ha dividido a nuestros políticos, contando por un lado con el apoyo de Pedro Sánchez, pero sin la bendición de Isabel Díaz Ayuso.

Es por eso que la recién estrenada presidenta del Consejo del Estado ha querido pronunciarse también. «Yo soy del sector que se niega a debatir el feminismo en el Festival de Eurovisión», adelantó la política en la presentación de su último libro ante las preguntas de la prensa.

Carmen Calvo condena a Nebulossa y ‘Zorra’

Al parecer, Carmen Calvo no es partidaria de mezclar el feminismo con el festival, ya que cree que hay otros sitios para discutir un tema como el que narra ‘Zorra’. «Creo que tiene mejores lugares: el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos, el Europarlamento, las leyes. Me niego. Es que me niego», insistió la ex vicepresidenta del Gobierno.

Carmen Calvo opina sobre la canción 'Zorra' y dice que hay mujeres que antes de "tirarlas por las escaleras" o "apuñalarlas" les dijeron 'zorra': "La palabra 'zorra', si la vas a buscar al diccionario, dice lo que dice" https://t.co/JSFYTlDFi7 pic.twitter.com/YdvckBTBSZ — Europa Press (@europapress) February 14, 2024

Y es que, la propuesta ganadora del ‘Benidorm Fest 2024’ parece no ser de su agrado. «Esto es una canción para ganar dinero y votos, y ya está. Y ahí la podríamos dejar. No va de eso», espetó Calvo, poniendo directamente en duda las intenciones de Nebulossa y el trasfondo «feminista» de la canción que muchos han defendido a raíz de la polémica.

Pero la exministra no se quedó ahí, y diccionario en mano, recordó el significado del término ‘zorra’. «Y la palabra zorras, si la vas a buscar en el diccionario, dice lo que dice, lo que entendemos las mujeres cuando nos lo han dicho alguna vez», sentenció Carmen Calvo, que se mostró escéptica con la idea de darle la vuelta al término y cambiar su significado.

«Hay más de una mujer que ha dicho ‘Carmen, que a mí antes de tirarme por unas escaleras y quedarme en una silla de ruedas, lo último que escuché fue zorra. Que a mi antes de apuñalarme lo único que escuché fue zorra’. Ahí lo dejo», explicó la presidenta del Consejo del Estado.

La política zanjó su alegato en contra del tema eurovisivo señalando a todas las personas que están haciendo de la canción un himno de empoderamiento para defenderlo de las críticas. «Otra cosa diferente y lo vuelvo a repetir, es que haya posiciones en este momento que se les pone la etiqueta de feministas que para mí no lo son», sentenció Calvo.