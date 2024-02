Nagore Robles causa preocupación al hablar de su estado de salud: «Tengo miedo»

Nagore Robles ha tenido preocupados a sus seguidores durante los últimos meses. La colaboradora de televisión reveló que estaba pasando un mal momento de salud debido a una deshidratación y una hernia discal. Finalmente, para poner fin a sus dolores de espalda, acabó pasando por quirófano. Ahora, la exconcursante de ‘Gran Hermano 11′ ha lanzado un alarmante mensaje sobre su estado de salud después de la operación.

Este domingo, Robles acudió a la premiere de la serie ‘Reina Roja’ y no dudó en compartir con los medios cómo se encuentra.»Tuve una operación de espalda, me estoy recuperando, estoy muy contenta. Esta semana empiezo ya entrenamientos, así que estoy muy contenta, poco a poco», comenzó señalando la colaboradora de Mediaset.

«Estoy acojonada, esa es la verdad»

Nagore aseguró que «nunca había sentido tanto dolor físico», y que ahora empatiza mucho con las personas que padecen dolores crónicos. Tanto sufrió la televisiva, que hace unos meses se rompió en sus redes sociales reconociendo lo que le pasaba. «Estoy acojonada, esa es la verdad. Tengo miedo a no volver a sentir mi cuerpo como siempre, a no poder hacer los planes que siempre he hecho sin pensar si mi espalda me lo va a permitir«, confesó Robles en su cuenta de Instagram antes de operarse.

Han sido momentos duros para la tertuliana, pero asegura que se ha apoyado en todo momento en sí misma, y también ha contado con el apoyo de gente muy importante para ella. «En mi terapeuta, en mi doctora, en mi fisio de confianza, en mis amigos, mi familia y la gente que me quiere todavía», señaló la colaboradora habitual de Telecinco.

«La mente muchas veces tiene una actitud derrotista que al final es algo normal», confesó Nagore Robles, que reconoció que en ocasiones ha llevado muy mal que algunos medicamentos no le funcionasen. Aún así, muestra una actitud muy optimista con su recuperación total en corto plazo, incluso para retomar una de sus mayores pasiones. «Mi fisio dice que este verano ya estaré cogiendo olas, así que yo feliz», reconoció la televisiva bastante contenta.

La buena noticia de Nagore a sus seguidores

Este martes, la expareja de Sandra Barneda tomó sus redes sociales para comunicar algo que puso muy felices a sus seguidores. «Aquí estoy estirando porque empiezo mi primer día de entreno, en un centro de entrenamiento profesional, no desde casa. Y la verdad es que llevo meses esperando esto, desde que empecé con los dolores de espalda. Desde septiembre que no volví a hacer ejercicio. Así que con muchas ganas y allá voy», publicó Robles en su cuenta de Instagram.

Nagore Robles en Instagram

A su vez, la televisiva hizo hincapié en la importancia que ha tenido la atención psicológica durante su proceso de recuperación, y lo importante que es «la fuerza». «Creo que es algo muy necesario tener tu sesión de terapia semanal, no que te den cada cuatro meses», afirmó con rotundidad Nagore. Entre otras cosas, hizo un llamamiento para que la terapia se incluya en la sanidad pública y «todo el mundo» pueda acceder a ella.