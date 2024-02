‘La Promesa’: Avance semanal con la marcha de Jana y el padre de Feliciano, al descubierto

‘La Promesa’ se revoluciona en TVE tras la noche especial con doble capítulo de estreno que se ofrece este domingo y en el que muchos interrogantes se desentrañarán de una vez por todas. ¿Quién está detrás de los terribles sucesos de la cacería? ¿Cuál es la relación del conde de Ayala con el palacio y, sobre todo, con Petra? ¿Es el padre de Feliciano? ¿Hacia dónde avanzan las relaciones de María Fernández y Salvador y de Lope y Vera? Si no puedes esperar más, continúa leyendo.

Curro sigue convaleciente y aislado estrictamente, consecuencia de lo ocurrido en la cacería tras la que Feliciano perdió la vida. Mientras tanto, Alonso y Rómulo, aliados, siguen empecinados en averiguar qué sucedió aquel día y quién intentó matar a Curro. Pondrán en la lupa a Lorenzo e hipotetizan acertadamente con la posibilidad de que fuera obra de un sicario. Acorralado por las investigaciones del marqués, el Capitán de la Mata baraja desaparecer un tiempo de La Promesa.

Por otro lado, la decisión de Cruz de invitar al conde de Ayala a La Promesa no deja a nadie indiferente. Pero, para sorpresa de todos, afectará especialmente a Petra. ¿Qué extraño vínculo del pasado relaciona al conde con la doncella personal de la marquesa? Los dos tienen un encuentro secreto en mitad del campo. ¿Es el padre de Feliciano? Efectivamente, y es una de las grandes revelaciones.

Y no ha sido la única ni la más importante que hemos descubierto en esos capítulos 299 y 300 que TVE ha emitido este domingo. Y es que Jana se entera de un gran secreto familiar que la deja profundamente conmocionada: Curro le confiesa por fin que Alonso no es realmente su tío, sino su verdadero padre. ¿Cómo encajará la noticia? La doncella tomará una drástica decisión que traerá mucha cola.

Además, María Fernández sigue con sus dudas sobre si casarse o no con Salvador, y, al mismo tiempo, Vera y Lope también tienen sus más y sus menos a la hora de sincerar sus sentimientos. Pero todo podría dar un vuelco cuando María encuentra algo muy sospechoso en el almacén del palacio: el maletín cargado de dinero que Vera mantiene escondido.

Así las cosas, se desvelan varias incógnitas que se han planteado en las últimas semanas y todo culmina con esa revelación determinante para Jana, la protagonista de la serie, que provocará un gran terremoto en la devenir de ‘La Promesa’ esta semana. En El Televisero, por si no puedes aguantar más, te ofrecemos el avance semanal completo. Además, este lunes, 26 de febrero, TVE ofrecerá también doble emisión de 17:30 a 19:30 horas.

Avance de ‘La Promesa’ capítulos 301 y 302 – Lunes 26 de febrero

Tras el shock por el secreto que le ha desvelado Curro, Jana huye y busca refugio en la soledad de la cabaña de Ramona. Mientras, en el palacio, todo el servicio intenta cubrir la ausencia de Jana como pueden hasta que ocurre lo inevitable. Ayala sigue esparciendo comentarios hirientes por el palacio, esta vez la víctima no es otra que Martina a raíz de la ruptura de su compromiso con Antonio de Carvajal y Cifuentes. A pesar de que María Fernández anima a Lope a sincerarse con Vera, este no se decide, lo que provoca que Vera se aleje cada vez más de él. Alonso no consigue hacer cambiar de opinión a Catalina respecto a su boda. Tras recibir una misteriosa carta, Pelayo propone a Catalina pasar unos días en un balneario.

Cruz malmete contra Jana ante su marido y, cuando Alonso descubre que verdaderamente ha dejado a Curro sólo, se enfada y decide tomar medidas contra la doncella. María Fernández deduce que Jana está en la cabaña de Ramona, pero, por más que intenta escabullirse discretamente para ir a buscarla, Pía se lo impide. Finalmente, Manuel la ayuda. Pelayo y Catalina piden permiso para viajar a un balneario y, aunque a Alonso no le hace gracia, Cruz accede, siempre y cuando lleven a Vera de carabina. Manuel vuelve frustrado por haber quedado segundo en la copa Herzog Staackman y la toma con sus padres y con Abel, aunque un descubrimiento le hará cambiar de humor. Lope, animado por Salvador, se decide a hablar con Vera, pero vuelve a meter la pata. Ayala le pide a Cruz que Petra sea su secretaria y, cuando Jana vuelve por fin al palacio, le espera una desagradable sorpresa.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 303 – Martes 27 de febrero

Jana ha vuelto a La Promesa, medio repuesta después de la terrible revelación de Curro. Y el castigo impuesto por los marqueses no se hace esperar… Y es mucho más duro de lo que nadie podría haber imaginado. Pero en medio de las desgracias, Jana tiene una luz de esperanza: Manuel. Parece que las cosas entre los dos cada vez van un poco mejor. Catalina y Pelayo llegan al balneario acompañados de Vera, dispuestos a vivir unos días de reposo sin las presiones de la boda. Virtudes ha ayudado a su madre con el trabajo en cocinas, hasta el punto que se le hace de noche. Simona y Candela buscan con urgencia una solución para evitarle el viaje de regreso al pueblo, y esta no puede ser más pintoresca.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 304 – Miércoles 28 de febrero

Petra le cuenta a la Marquesa parte de la verdad sobre su embarazo. Jana cumple con su castigo y le pide ayuda a Manuel para poder hablar con Curro; quiere explicaciones después de haber desaparecido sin mediar palabra. Alonso habla con Rómulo de que quizás ha llegado la hora de dar por terminada la investigación de lo que ocurrió en la cacería. Catalina y Pelayo disfrutan de su estancia en el balneario hasta que aparece un ingrato huésped: Mr. Cavendish. El inglés busca un momento de intimidad para seguir presionando a Pelayo. Lope echa de menos a Vera y sus amigos le animan a que le declare su amor. Manuel comparte con Rómulo una terrible sospecha relacionada con Abel… Por lo visto el médico lleva engañándolos desde hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué?

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 305 – Jueves 29 de febrero

Las sospechas de Manuel sobre Abel tienen fundamento y será Rómulo quien lo ayude a arrojar luz sobre el asunto revisando su hemeroteca de periódicos. Curro está cada vez más desesperado por salir de su dormitorio. Los nervios le jugarán una mala pasada, comprometiendo su recuperación. Manuel le cuenta a Jana que por fin va a poder reunirse con Curro a espaldas del marqués. Ese gesto sella la reconciliación definitiva entre los dos amantes. Lope está afectado por su situación con Vera. Simona lo animará a tomar una decisión de una vez por todas, y Jana tendrá la clave para que lo logre. Jana empieza a sospechar que María Fernández quiere dejar La Promesa y no duda en enfrentar a su amiga. La presencia de Cavendish en el balneario le resulta excesivamente casual a Catalina, que no duda en pedirle explicaciones a Pelayo.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 306 – Viernes 1 de marzo

Jana por fin consigue hablar a las claras con Curro y comunicarle sus miedos. Pero su entrevista tiene un final abrupto cuando el marqués está a punto de encontrar a la doncella en el dormitorio del muchacho. Cruz vuelve a tener un enfrentamiento con Manuel por culpa de Jana y Alonso incluso se plantea que su hijo sienta cierta atracción por la doncella. Cruz descarta esta posibilidad alegando que Manuel no es como Tomás, una mención al hijo fallecido que disgustará al marqués. La desconocida que irrumpió en la cocina buscando a Virtudes es Norberta, la nuera de Simona que no ahorrará en descalificaciones hacia la cocinera por haber abandonado a sus hijos. Manuel encuentra en los periódicos atrasados que Rómulo le facilita una pista que confirma que Abel podría haberles mentido y que jamás estuvo auxiliando a los supervivientes del incendio de Córdoba. Mientras, en el balneario, la actitud de Cavendish es tan amenazante que pone en peligro la vida de Catalina.