La desconcertante publicación de Anabel Alonso ante la recta final de ‘Amar es para siempre’

Si hay algo que demuestra cada día Anabel Alonso es no tener pelos en la lengua. La actriz y presentadora no duda en comentar todo lo que quiere en sus redes sociales mojándose en teas políticos y sociales. Pero ahora, la humorista no ha tenido reparos en hablar del cambio de horario que vivirá ‘Amar es para siempre‘ en su recta final en Antena 3.

Así, desde el próximo lunes, la serie protagonizada por Itziar Miranda, Manu Baqueiro, entre otros sufrirá un nuevo cambio de horario después de que hace unos meses se adelantara a las 15:45 horas con el estreno de ‘Mía es la venganza’ en Telecinco.

En esta ocasión, Antena 3 ha decidido que ‘Sueños de libertad’, la serie que está llamada a ser la sustituta de ‘Amar es para siempre’ haga tándem con ella hasta la emisión de sus últimos capítulos. Para ello tras su estreno en prime time, la nueva serie llegará a la sobremesa de la cadena el lunes 26 de febrero a las 15:45 horas. Una decisión que ha descolocado a Anabel Alonso.

Así, la actriz que da vida a Benigna en la serie de Antena 3 no ha dudado en compartir la noticia del cambio de horario de ‘Amar es para siempre’ y dejar claro que no entiende este movimiento por parte de la cadena de Atresmedia.

«Si lo entendéis, me lo explicáis», escribe Anabel Alonso en su cuenta de ‘X’. Un mensaje con el que queda claro que la actriz no termina de entender lo que va a hacer Antena 3 con el final de ‘Amar es para siempre’. En este sentido, cabe decir que por ahora se desconoce con qué metraje contarán los capítulos de la serie de Diagonal TV a partir del lunes y cuándo se podría emitir su último episodio.