Gonzalo Miró se revuelve así con Nuria Roca por su postura sobre la mascletá de Almeida

Tenso momento el protagonizado por Gonzalo Miró y Nuria Roca este domingo 18 de febrero en ‘La Roca’. En el programa vespertino de La Sexta se ha debatido sobre la polémica mascletá que esa misma mañana ha tenido lugar en Madrid Río. Un evento de pirotecnia que ha costado al Ayuntamiento de Madrid más de 45.000 euros.

Nada más arrancar la tertulia, Nuria Roca, valenciana y amante de las Fallas, ha reconocido que le iba a costar morderse la lengua con este tema. Según la presentadora, «a nadie que sea valenciano y que le guste la mascletá, se le ocurriría pensar que una mascletá tiene ideología». «Una mascletá no tiene ideología, pero esto se ha convertido en algo ideológico. Otra cosa es que esté bien hecho o que sea necesario, pero es inaudito que sea ideológico. Eso es lo que me sorprende», ha asegurado.

Gonzalo Miró se enzarza con Nuria Roca por la mascletá

Unas palabras que no han sido del agrado de Gonzalo Miró quien no ha dudado en encararse con la presentadora. El colaborador cree que sí que hay parte ideológica «por el lugar en el que se ha realizado». «Los ecologistas estaban diciendo que no se hiciera ahí, que hay otros sitios en Madrid donde no se perturba la vida de 130 especies», ha recordado.

«¿Cuál es el problema? Que desde que se presentó en campaña, Almeida ha demostrado que esto del medio ambiente le da igual. Hay que recordar que su lema de campaña era quitar Madrid Central. La mascletá la ha hecho en el lugar donde más especies de aves hay en todo Madrid, donde más va a hacer daño. Eso sí que es ideológico», ha añadido.

Sin embargo, Nuria Roca no estaba para nada de acuerdo con Gonzalo Miró, al que ha recordado que en Valencia las mascletás se hacen en todo tipo de entornos. Además, la comunicadora valenciana ha asegurado que percibe esta mascletá como «un intercambio cultural». «Cuando me dicen que se va a hacer una mascletá en Madrid, lo primero que pienso es ‘qué bien, que la gente va a poder disfrutar de una mascletá’. A mí me encantaría que todos pudieseis disfrutar de una mascletá. Lo veo en el lado positivo», ha sentenciado.

Aunque varios de los colaboradores, se han mostrado contrarios a la opinión de Nuria Roca, Juan del Val ha salido en defensa de su mujer. «Me parece que la polémica es completamente ficticia», ha asegurado el escritor. Antes de pasar a otro tema, Gonzalo Miró ha resaltado la escasa asistencia que ha tenido esta mascletá, algo que él ha celebrado.