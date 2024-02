Alonso Caparrós destapa las amenazas que ha recibido tras denunciar un acoso sexual

Alonso Caparrós ha hecho saltar todas las alarmas este miércoles en ‘Espejo Público’ al confesar que se encuentra bajo amenaza. El colaborador de Susanna Griso ha recordado su confesión de hace un par de semanas, cuando trataban el tema de las acusaciones a Carlos Vermut. El presentador reveló entonces que un director muy famoso le había hecho una propuesta sexual en su día, y ahora ha confesado que está recibiendo llamadas por esas declaraciones.

Nada más arrancar ‘Más Espejo’ este miércoles, Gema López anunció que Alonso Caparrós tenía algo que importante que compartir con el programa. Entonces, el tertuliano de Antena 3 confesó que le estaban presionando por lo que había contado en directo. «Yo te pregunto: ¿Has recibido de alguna manera llamadas, advertencias o consejos para que pares?», le preguntó directamente la antigua colaboradora de Mediaset. «La situación es muy, muy incómoda», aseguró Caparrós antes de sincerarse.

Alonso Caparrós, bajo amenaza

«Una cosa que pretendí contar para ver qué sacábamos en claro se ha convertido en repercusión en redes sociales y, luego, indirectamente, avisos en las dos direcciones», continuó explicando Alonso Caparrós. Al parecer, el comunicador habría recibido un toque de atención por sus controvertidas declaraciones de hace un par de semanas.

Alonso Caparrós en ‘Espejo Público’

Más tarde, el colaborador de ‘Espejo Público’ se sinceró completamente. «He recibido llamadas, no directamente pero sí indirectamente, del grupo de gente de denuncia, di el nombre y señala y el grupo de gente de cuidado esto no te conviene», aseguró Caparrós a sus compañeros de plató. Cuando le preguntaron si las amenazas podrían venir del entorno del aludido, el compañero de Gema López se mostró contundente.

«¡Claro! No sé si directamente del entorno o no, pero indirectamente: ‘no te conviene seguir por ahí, en estas cosas tú siempre sabes que pueden pasar cosas que no te convienen laboralmente, aquí todo el mundo se conoce’… Pero todo con un tono de naturalidad… Y no me ha ocurrido de una persona, esto me ha ocurrido tres veces», relató Alonso Caparrós. Y es que, el tertuliano podría ver su carrera televisiva peligrar por lo que dijo en el programa.

Sin embargo, Caparrós se mostró firme a la hora de la identidad de aquel famoso director que le puso sobre la mesa una oferta sexual. «Jamás voy a decir el nombre de esa persona», sentenció el colaborador de Atresmedia, que después de las amenazas y el revuelo, se pronunciará con mayor cuidado en el programa sobre el delicado asunto.